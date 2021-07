Desde que Lola Índigo anunciase emocionada a sus seguidores que pondría voz a Lola Bunny en la película de dibujos animados 'Space Jam: Nuevas leyendas', las críticas no han dejado de sucederse. Ahora la cantante ha pedido perdón a través de sus redes sociales, especialmente a la actriz de doblaje profesional que antes había sido elegida para dar voz al personaje.

Precisamente, las críticas e incluso burlas a su trabajo se habían acrecentado desde que trascendió cómo era la voz de Lola Índigo en ese personaje. Muchos eran los que la comparaban con Vera Bosch, la actriz de doblaje a cargo de esa voz en el primer tráiler, que consiguió el trabajo en un primer momento tras superar el casting.

Por ello, la cantante ha optado por zanjar la polémica con una serie de mensajes en su perfil de Twitter, en los que asegura que el dinero que cobre por el trabajo lo donará.

"Los que me conocen un poco saben que estoy aquí para dar oportunidades, jamás para quitarlas, que intento con las posibilidades que me da mi posición ayudar a todo el que me rodea, con esto pido perdón a Vera y a su gremio, no voy a cobrar absolutamente nada por la peli", ha explicado.

Además, ha reconocido que no sabía que había alguien (Vera) antes de que la llamasen a ella para trabajar, por lo que no pensó que haría daño a nadie ni cogió el trabajo con mala intención. "Simplemente me hacia ilusión, no sé si será lo adecuado sacar el tema de nuevo, pero no me lo podía quedar dentro".

Por su parte, Bosch ha agradecido también el gesto de Lola Índigo: "Le honra y agradezco enormemente que tenga este gesto con nuestra profesión", ha escrito.

Concretamente, la artista ha especificado que lo que gane con el doblaje de la película lo donará a dos asociaciones: la Unidad Multidisciplinar de los Trastornos de la Conducta Alimentaria y la Asociación en defensa de la atención a la anorexia nerviosa y la bulimia de Granada.