Wyoming, ante la posibilidad de ver a Ayuso viviendo en la Moncloa: "El país entero podría estallar"

El Intermedio rescata en este vídeo las declaraciones de Esperanza Aguirre sobre Isabel Díaz Ayuso y su futuro en la política nacional. La expresidenta llegó a augurar un "gran éxito" para Ayuso.

Hace unos meses, la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, comentó que el Partido Popular debía reforzar su liderazgo al frente de la oposición al Gobierno. Para ello, llegó a sugerir que no estaría mal que Alberto Núñez Feijóo acercase posturas y tomase ejemplo de la posición de Isabel Díaz Ayuso.

De hecho, Aguirre auguró un "gran éxito" en el caso de que Ayuso tomase la decisión de dar el salto a la política nacional. "La línea de Ayuso la debería de seguir todo el PP", añadió la expresidenta madrileña. Unas declaraciones que pillaron desprevenido a Wyoming y que dejaron al presentador de El Intermedio con cierto temor por lo que podría ocurrir si eso llegase a suceder.

"España dentro de España dentro de España", comentó con terror el presentador, y aseguró que, llegado el caso, "el país entero podría estallar" y que todos los españoles terminaríamos pagando "un precio muy alto" por tener a Díaz Ayuso como presidenta del Gobierno.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.