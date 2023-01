La muerte de la actriz Annie Wersching a los 45 años ha conmocionado a Hollywood y muchos de sus compañeros han manifestado públicamente sus condolencias. Tras conseguir su primer papel importante en la serie 'Hospital General' interpretando a Amelia Joffe, siguió trabajando en serie conocidas como '24', haciendo de Renee Walker en las temporadas 7 y 8; también en 'The Vampire Diaries', 'Runaways', 'Extant', 'Timeless', 'Bosch' o 'The Rookie'.

La actriz ha muerto como consecuencia de un cáncer que le fue diagnosticado en 2020. Desde entonces ha seguido trabajando y entre sus últimos papeles destaca el de reina Borg en la segunda temporada de 'Star Trek: Picard'. También fue la voz de Tess en el videojuego 'The last of us', convertido ahora en la última serie de éxito de HBO Max.

Su marido, el actor Stephen Full, ha escrito en un comunicado que el triste acontecimiento ha abierto "un agujero cavernoso en el alma de la familia". Wersching y Full son padres de dos niños, de 12 y cuatro años. Full también ha explicado que su mujer "les dejó herramientas para llenar ese vacío. Ella encontraba la maravilla en el momento más sencillo. No necesitaba música para bailar".

Han sido muchos los compañeros que han querido recordarla a través de las redes sociales. Kiefer Sutherlan, protagonista y productor de '24' ha dicho que "el mundo ha perdido una luz". También ke han dedicado bonitas palabras la actriz Jeri Ryan, el creador de 'Castle' Andrew W. Marlowe, o Neil Drckmann, creador del videojuego 'The last of us'.