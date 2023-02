Si has empezado a ver 'The Last of Us' después de la expectación y los comentarios que han generado sus primeros episodios es posible que no estes familiarizado con el videojuego y que, por lo tanto, te cueste distinguir entre los diferentes grupos que están enfrentados en la serie. En cada episodio descubrimos nuevas historias personales que hacen difícil al espectador decantarse por uno u otro bando y que dejan claro que los infectados no son el único enemigo del que huir aunque sean los más peligrosos.

Algo que deja claro el quinto episodio 'Endure and survive' es lo difusas que son las líneas que separan el bien del mal en un mundo desolado y casi sin esperanza como el de 'The last of us'. La historia de Henry y Sam es un ejemplo de que uno hace lo que sea necesario por salvarse a uno mismo o a sus seres queridos. Además, hemos conocido a nuevos actores en toda esta historia de lucha por la supervivencia y resulta complicado saber quién es quién, así que vamos a poner un poco de orden.

FEDRA

Bajo las siglas Agencia Federal de Respuesta a Desastres está este grupo que podríamos decir que es el poder o la autoridad oficial. Se encargan de controlar lo que queda del país, es decir a la población superviviente confinada en las zonas de cuarentena perimetradas en cada ciudad. Una autoridad basada en la militarización, el uso de la violencia y el control de las materias primas cuando todo escasea.

En este contexto, la corrupción y el mercado negro están a la orden del día y en ese escenario es donde mejor se manejan Joel y Tess cuando les conocemos en el primer episodio y también lo que les les llevará a conocer a Bill y a Frank, los protagonistas del maravilloso episodio 3.

Luciérnagas

Este otro grupo de ciudadanos supervivientes son lo que sería la resistencia, grupos organizados que se rebelan contra la imposición del poder establecido y que se distribuyen por el país en forma de guerrillas y que son tachados como terroristas por FEDRA.

Su líder Marlene es la que descubre la inmunidad de Ellie frente a los mordiscos de los infectados y quien, tras sufrir un ataque, encargan a Tess y Joel que se encarguen de llevarla hacia una zona segura al oeste del país en la que su inmunidad frente a la transmisión del virus puede ser utilizada para encontrar una cura.

Cazadores

En el quinto episodio hace aparición un tercer grupo que es el que tiende una emboscada a Joel y Ellie cuando intentan atravesar Kansas City en su ruta hacia el oeste. Este otro grupo de supervivientes también se enfrenta FEDRA, pero no parece tener más objetivo que matar a cualquiera que se adentre en su territorio.

En concreto, el grupo que controla Kansas City está liderado por Katheleen (Melanie Lynskey) que tiene como única motivación vengar la muerte de su hermano y que acabará con cualquiera que se interponga en su camino o que simplemente no le sea útil.