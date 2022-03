'The Mandalorian' es una de las series del momento y la abanderada de Disney+. Fue la pionera. La que abrió fuego en la plataforma y por la que merecía la pena suscribirse. Con dos temporadas ya estrenadas y una tercera en ciernes, podemos decir sin duda que las aventuras de Mando y Grogu son el producto más destacado y de más calidad de todas las series originales de Disney+. Eu éxito ha sido incontestable y como hay que seguir alimentando a la gallina de los huevos de oro, empezamos a conocer algunos detalles de sus próximos episodios. Por ejemplo, qué actores se sumarán al reparto ya conocido y capitaneado por Pedro Pascal. De momento, uno de los actores confirmados para la 3ª temporada es, nada más y nada menos que Christopher Lloyd.

Este actor es una de las estrellas más queridas y más inclasificables de Hollywood. A sus 83 años, su papel más recordado es el de 'Doc' Brown, el científico culpable de que todos los chavales criados en los 80 soñásemos con tener un DeLorean volador. Su papel en 'Regreso al Futuro' es el más recordado pero también ha sido el villano de '¿Quién Engañó a Roger Rabbit?', el primo Fétido de 'La Familia Addams' y uno de los compañeros de psiquiátrico de Jack Nicholson en 'Alguien Voló Sobre el Nido del Cuco'.

Ahora, a todos estos papeles, tenemos que sumar el que interprete en 'The Mandalorian'. De momento, se desconoce cuál será pero se une a una serie que siempre ha contado con actores participantes en sagas míticas de fantasía y ciencia ficción. Por ejemplo, en la 2ª temporada estuvo Michael Biehn (el Kyle Reese primigenio de 'Terminator') en uno de los mejores episodios. Aunque se desconocen los detalles de su personajes sí que ha trascendido que será una "estrella invitada" por lo que todo apunta a que no será un personaje recurrente en la serie y su participación se limitará a un solo episodio. Aunque siendo Star Wars, habrá que estar atentos cuando lleguen los nuevos capítulos. No sería la primera vez que la participación de alguna estrella importante pasa desapercibida de primeras por actuar bajo capas de maquillaje o escondida bajo alguno de los atuendos a los que nos tiene acostumbrados la franquicia.