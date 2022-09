Joel y Ellie. Ellie y Joel. Si desconocíais 'The last of us' seguramente estos nombres no os suenen pero, a partir de ahora, les querréis como si fueran de vuestra familia. Los dos son los protagonistas de esta historia que llegará el año que viene a HBO Max. Viven en un mundo postapocalíptico en el que un hongo ha infectado al 80 por ciento de la humanidad, convirtiéndoles en seres irracionales y violentos. Sí, parece el típico escenario de apocalipsis zombi. Pero es mucho más.

La trama

Lo más peligroso en 'The last of us' no son los 'infectados' (así se llaman en este mundo). Lo más peligroso son los humanos. Los que quedan sanos viven recluidos en guetos amurallados con una estricta ley marcial para que haya orden. Otros viven fuera, conviviendo con la muerte cada día y protegiendo lo poco que les queda. A costa de los demás. A costa de todo. También son muchos los que se escapan de los guetos para comerciar con armas y recolectar recursos. Uno de ellos es Joel. Lleva 20 años sobreviviendo sin nada más por lo que vivir. Trae consigo un gran drama del que le es imposible separarse y además ha hecho cosas terribles. Pero su vida cambiará cuando conozca a Ellie, una adolescente que solo conoce ese mundo en ruinas. Ellie necesita que la lleven a la otra punta de Estados Unidos y no os vamos a decir por qué. Lo que empieza siendo un trabajo se traduce en una relación tan trascendente que hará que Joel cambie su escala de valores.

El tráiler

El primer avance oficial de 'The last of us' respira el ambiente del videojuego por sus cuatro costados. Hay imágenes que parecen sacadas directamente de él. Pero lo mejor de todo es que parece que han clavado el tono de desesperación y de dureza de la obra de Naughty Dog de manera muy certera.

El equipo

Los nombres que hay detrás de este tráiler muestran lo importante que es esta serie para HBO Max. Craig Mazin, el showrunner de 'Chernobyl', se ha encargado de adaptar esta ficción bajo la atenta mirada de Neil Druckmann, el principal responsable de las dos partes del videojuego.

El reparto

Para dar vida a Joel y a Ellie están Pedro Pascal, que parece estar en todas las series grandes del momento, y Bella Ramsey a la que seguro recordáis por su papel de la pequeña y combativa Lyanna Mormont en 'Juego de tronos'. Los dos llegarán en algún momento de 2023 para hacernos pasar un mal rato pero, sobre todo, para comprobar que cuando una relación es fuerte, no hay obstáculo que no pueda superar.