El proyecto para el reboot de 'Frasier' ya había sido anunciado en el lanzamiento de Paramount+ de febrero de 2021. Y ahora, tal y como informa Deadline en exclusiva, la serie ha sido confirmada formalmente. De hecho, este verano el actor protagonista y también productor de la serie Kelsey Grammer reveló e una entrevista que el rodaje arrancaría en otoño y en concreto hablí del mes de octubre.

De momento, no hay mucha más información de la serie que podría tener, siempre según Deadline, una decena de episodios en su primera temporada. La serie surgió como un spinoff de la, también mítica, 'Cheers' ambientada en Boston. La serie derivada arrancaba con el traslado del psiquiatra Frasier Crane desde Boston a Seattle, su ciudad natal, y allí comenzaba una nueva vida relacionándose con nuevos personajes mientras que sus antiguos amigos aparecían ocasionalmente. 'Frasier' se convirtió en una de las series más longevas de la televisión en su momento y llegó a las 11 temporadas entre 1993 y 2004.

El planteamiento de reboot parece que será bastante similar ya que se centrará en una nueva etapa de la vida del protagonista que se traslada a otra ciudad, en la que conocerá a nuevos personajes. Tampoco se espera que regrese el elenco original de 'Frasier' aunque algunos personajes podrían tener papeles puntuales como estrellas invitadas.

La nueva comedia está escrita por Chris Harris ('Cómo conocí a vuestra madre') y Joe Cristalli ('La vida en piezas'). Curiosamente, mucho antes de estar en este proyecto, juntos gestionaron durante años una cuenta de Twiter en la que creaban tramas y escenas para una hipotética continuación de 'Frasier' que en aquel momento no estaba planteada. La cuenta de Twitter ya no existe, pero no sabemos si algunas de las ideas lanzadas en ella se harán realidad. También son productores ejecutivos junto a Kelsey Grammer, Tom Russo y Jordan McMahon.