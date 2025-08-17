La denuncia de un hombre ante el encarecimiento de la vida en España: "El salario mínimo debería multiplicarse por cinco"

Óscar Romero, entrevistado en laSexta Xplica, cuenta cómo los elevados precios de la vivienda en España le obligaron a regresar a casa de sus padres. En su testimonio denuncia la situación económica, la precariedad y lanza un mensaje a la juventud.

Durante su intervención, criticó la subida del coste de la vida: "Ya podemos subir el salario mínimo a la velocidad que sube un kilo de patatas o de tomates. Tendríamos que multiplicarlo por cinco".

También compartió escenas cotidianas que le afectan profundamente, como ver a jubilados pedir "comida por lonchas en el supermercado. Ya no por kilo ni por gramos".

"Si con todas estas cosas metemos que yo tengo que volver a mi madre, a dar más problemas todavía, me cargo a mi madre y me cargo yo", lamentó Romero, que además dirigió un mensaje directo a la juventud.

"Si se piensan que esto se va a arreglar a un corto o medio plazo, el tema de la vivienda, de precios y todo, lo llevan claro; yo animo a la juventud a que terminen los estudios que puedan y se dediquen a trabajar fuera de aquí, porque aquí lo lleváis claro, y tengo dos hijos", concluyó.

