Los premios a la excelencia en la televisión estadounidense ya se han repartido y han dejado un claro ganador. Los Premios Emmy han colocado en lo alto del podium a 'Shogun', una historia de maquinaciones políticas que ya ha anunciado dos temporadas más.

La producción de FX, basada en la novela histórica de 1975 de James Clavell y ambientada en el Japón del siglo XVII, logró los galardones a mejor actor (Hiroyuki Sanada) y actriz (Anna Sawai) en una serie de drama.

La gran epopeya histórica ambientada en el Japón imperial se llevó 19 premios en total, un récord para una sola temporada de una serie dramática. Por su parte, “Hacks” se impuso a la defensora del título de comedia, “The Bear”, en los máximos galardones de la televisión.

'Shogun' (Disney+)

La serie ganadora de los Emmy está ambientada en el Japón del siglo XVII. Su protagonista es lord Yoshii Toranaga, quien lucha por su vida mientras que sus enemigos en el Consejo de regentes se alían contra él cuando un misterioso barco europeo aparece abandonado cerca de un pueblo pesquero.

En esta primera temporada de diez episodios, la serie se adaptó al completo la novela homónima de James Clavell, por lo que a partir de ahora los creativos deben inventarse la continuación de la ficción, si bien guiándose por los hechos históricos.

Las victorias de «Shogun» ayudaron al propietario de FX, Walt Disney, a ganar 60 Emmys este año, el mayor número en la historia de la compañía.

'Hacks' (HBO)

'Hacks' "explora el oscuro proceso de enseñanza y aprendizaje entre Deborah Vance, una legendaria cómica de Las Vegas, y Ava, una joven y resuelta escritora de 25 años", reza la sinopsis.

Jean Smart se coronó como mejor actriz de comedia por su interpretación como Deborah Vance en la serie 'Hacks', un galardón que ya también consiguió en 2022. En la última entrega de estos premios, la serie de la factoría FX acumuló diez galardones, entre ellos el de mejor serie de comedia y mejor actor y actriz de una serie de comedia.

Además, se embolsó siete trofeos en los Emmy a las Artes Creativas celebrado el pasado domingo, en lo que se considera la antesala de la gala principal de estos premios dedicados a la excelencia televisiva de la pequeña pantalla.

La exitosa serie de comedia ha incorporado en la tercera temporada al elenco a Helen Hunt (Punto ciego, Loco por ti, Twister, Mejor... imposible), Christina Hendricks (The Buccaneers: aristócratas por amor, Chicas buenas, Mad Men, Drive), Christopher Lloyd (Regreso al futuro, The bar de las grandes esperanzas, ¿Quien engañó a Roger Rabbit?), Dan Bucatinsky (Air, Scandal, The Comeback), George Wallace (Borrón y cuenta nueva), Tony Goldwyn (Oppenheimer, Ley y orden).

'The Bear' (Disney+)

'The Bear' recibió el reconocimiento de mejor director de comedia y los triunfos de Ebon Moss-Bachrach y Liza Colón-Zayas como mejor actor y actriz de reparto, respectivamente. La serie abarcar la historia de un joven chef procedente del mundo de la alta cocina regresa a Chicago para llevar la tienda de sándwiches de su familia.

Se espera que la temporada 4 de la ficción llegue a finales de 2025 y, aunque parezca una fecha de estreno apurada, hay que tener en cuenta que la producción de una serie como 'The Bear' no requiere la misma exigencia de postproducción o efectos especiales como otros títulos de franquicias como Marvel, Star Wars o Juego de Tronos.