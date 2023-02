Dice Joaquín Sabina en su tema 'Peces de ciudad' que "al lugar donde fuiste feliz no debieras tratar de volver". Efectivamente vivir atrapado en la nostalgia no es bueno, pero siempre es agradable recordar lo que nos ha hecho felices. Y la serie 'Doctor en Alaska' que ya está disponible en Netflix fue el lugar feliz de varias generaciones en la década de los 90. En los últimos años hemos visto cómo la nostalgia ha sido una gran fuente de inspiración para la ficción. Ya sea a modo de homenaje como en el caso de 'Stranger things' con los años 80 y la cultura pop de la época, o directamente con la recuperación de series de éxito como en el caso de 'Cobra Kai', 'Sexo en Nueva York' o la no tan afortunada 'Gossip girl'. Y es que volver al pasado no siempre es garantía de éxito, de hecho, muchas veces nos muestra que hemos idealizado algo. Otras dos series míticas como 'Twin Peaks' y 'Expediente X' fueron un claro ejemplo de ello al volver con nuevos episodios más de 20 años después..

La acogida de la noticia del regreso de 'Doctor en Alaska' ha sido unánime y entusiasta entre los fans de la serie, pero la cuestión es si tiene los ingredientes para conquistar a nuevos públicos y no solo a los nostálgicos que se reencuentren con esa serie en la que daban ganas de quedarse a vivir. Con el mencionado riesgo de que la ficción no supere el paso del tiempo. Por ponernos un poco en situación, hay que decir que 'Doctor en Alaska' comenzó a emitirse en los 90 y era una serie menor que la CBS programó para verano, recordemos que en esa época los grandes lanzamientos se hacían en otoño. Pero lo que inicialmente era una serie de sustitución funcionó mejor de lo esperado y se quedó, ni más ni menos que seis temporadas se convirtió en un hito televisivo y ganó siete premios Emmy y dos Globos de oro. Considerada como una obra maestra y referente de un género en sí mismo dentro de las series costumbristas, 'Doctor en Alaska' es aún así una ficción de culto. En España, había que ser muy fan para verla, porque se emitía en La 2 de RTVE siempre muy tarde y sin horario fijo, sin duda, muy lejos de las facilidades de consumo de hoy en día. Las seis temporadas completas y remasterizadas están disponibles en Filmin y también se emiten en el canal Enfamilia de AMC Networks.

Creada por Joshua Brand y John Falsey, la serie sigue al médico judío recién licenciado Joel Fleishman que llega a la remota ciudad de Cicely (Alaska) en contra de su voluntad. Ha sido destinado para trabajar como médico durante los siguientes cuatro años con el fin de devolver el crédito que le concedió el Estado para estudiar Medicina en la Universidad de Columbia. Allí, entra en contacto con una serie de personajes de lo más extravagantes y descubre que, por más que lo intenta, le es imposible marcharse de la ciudad. Rob Morrow es el protagonista de un reparto que incluye a Janine Turner, John Corbett, Cynthia Geary, Darren E. Burrows, Elaine Miles, Barry Corbin, John Cullum o Peg Phillips, entre otros.

La serie ha sido comparada en ocasiones con 'Twin Peaks' por su gusto por el absurdo y las situaciones surrealistas. Aunque 'Doctor en Alaska' no ha sido versionada, sí que ha servido de inspiración y, de hecho, hay gran cantidad de ficciones que reproducen estas historias costumbristas en las que remotos y bucólicos lugares sirven como el escenario perfecto para las relaciones de excéntricos personajes que protagonizan todo tipo de malentendidos y choques culturales. Son, por ejemplo, 'Las chicas Gilmore', o la más reciente 'Todas las criaturas grandes y pequeñas', también 'Doctor en los Alpes', que es un claro homenaje como lo fue en España 'Doctor Mateo'; e incluso nos recuerda a la serie de la CBS, series sobre sagas familiares como 'Los Durrell' o 'Los Larkin'.