Marlaska apunta que "un tercio" de los incendios son intencionados, pero aclara: "Los pirómanos son una minoría"

El ministro del Interior ha explicado que es necesario "hacer una diferencia entre pirómanos e incendiarios" porque en los primeros "subyace en el autor un elemento compulsivo".

Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, ha estado en Al Rojo Vivo y ha dado una actualización de la situación de los múltiples incendios activos que están asolando España.

Además, ha explicado que, desde el 1 de junio, se han detenido a 35 personas y más de 110 han sido investigadas, aunque destaca que "muchas investigaciones siguen en curso". "Son delitos muy difíciles y complejos de investigar", ha añadido el ministro.

Respecto a las causas de los incendios, Marlaska ha aclarado cuáles suelen ser las causas en parámetros generales. Matizando que suele variar la tipología dependiendo de la comunidad autónoma, en líneas generales ha explicado que "un tercio de los incendios son de carácter intencionado, otro tercio es por imprudencias graves y otro por causas naturales".

Eso sí, el ministro ha querido enfatizar una importante diferencia en cuanto a los fuegos intencionados: "Hay que hacer una diferencia entre pirómanos e incendiarios. Los pirómanos son una minoría y en los que subyace en el autor un elemento compulsivo, patologías normalmente psiquiátricas. Luego está el incendiario, que es el que, con plena consciencia y voluntad y por distintas motivaciones, comete estos delitos".