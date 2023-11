El gran éxito de 'Euphoria', la serie de Sam Levinson protagonizada por Zendaya, Hunter Schafer, Sydney Sweeney o el fallecido Angus Cloud, entre otros, contrasta con el complicado ambiente de trabajo que hay en el set, según la información que publicó en 2022 The Daily Best. En el informe se hablaba de un rodaje caótico y de largas jornadas de trabajo y rodajes nocturnos sin "proporcionarles comida a tiempo o permitir usar el baño".

Colman Domingo es uno de los pocos adultos en una serie ambientada en una escuela de secundaria de Estados Unidos que sigue a un grupo de adolescentes tratando de encontrarse a sí mismos en un mundo lleno rodeado de drogas, sexo y relaciones complicadas. Su papel es el de Ali, el padrino del personaje de Rue (Zendaya) en Alcohólicos Anónimos que intenta que ella se mantenga sobria.

Domingo asegura en una entrevista (por su nueva película 'Rustin' de Netflix) en The Independent que "no quiere invalidar la experiencia (de nadie)" sobre las malas condiciones de rodaje en 'Euphoria'. Pero niega que él haya vivido lo que se relata en el informe que se publicó en 2022 coincidiendo con el estreno de la segunda temporada. De hecho, esas revelaciones parecen estar detrás de la salida de la serie de la actriz Barbie Ferrara.

Las quejas recogidas en el informe habían sido expresadas por algunos acores de reparto al sindicato SAG-AFTRA y expresaban su preocupación por un "ambiente de trabajo tóxico", largas jornadas de trabajo, "infernales" rodajes nocturnos y "falta de comida a tiempo o de permiso para usar el baño".

El actor, al que también hemos visto en 'Fear whe walking dead', asegura que esa no ha sido su experiencia en absoluto y que "trabajar en televisión requiere muchas horas, a veces 14 horas al día y luego ir a casa y seguir preparándose". Lo dice desde su propia experiencia después de "llevar en el negocio 32 años". "Es posible que muchos actores no estén preparados para la tarea o que no tengan la misma ética del trabajo", afirma.

Así que Colman Domingo no comparte lo que se cuenta en los informes, ni tampoco la información sobre la dureza de Sam Levinson, con el que el actor ya había trabajado en 2018 en la película 'Assassination Nation' y al que dedica solo buenas palabras: "No hay nadie que te vaya a maltratar en el set de 'Euphoria'", dice y añade que "Sam Levinson es alegre y colaborador y el máximo defensor de sus actores".