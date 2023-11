Siguiendo la estela de 'Salvar al soldado Ryan', una de las mejores películas bélicas, Steven Spielberg y Tom Hanks siguen profundizando en la II Guerra Mundial después de las miniseries 'Hermanos de sangre' y 'The Pacific' en HBO Max. En 2024 llegará una tercera entrega de la saga, pero con cambio de plataforma, ya que 'Masters of the air' se estrenará el 26 de enero en Apple TV+.

La dupla formada por el director y el actor ha repetido en las dos miniseries un formato similar al de la película ganadora de cincos Oscar que les lleva a centrarse en pequeñas historias personales para contar importantes episodios de la II Guerra Mundial por tierra, mar y aire. Después de que 'Hermanos de sangre' se ambientara en una unidad de infantería y de que 'The Pacific' mostrara a los marines en el frente del Pacífico, 'Master of the air' sigue a los hombres del 100º Grupo de Bombardeo, conocido con el sobrenombre de 'Bloody Hundredth' por la cantidad de pérdidas entre sus filas.

Con un elenco estelar encabezado por Austin Butler, Callum Turner, Anthony Boyle, Nate Mann, Rafferty Law, Barry Keoghan, Josiah Cross, Branden Cook y Ncuti Gatwa, la serie sigue a los pilotos que llevan a cabo peligrosos bombardeos sobre la Alemania nazi y lidian con las gélidas condiciones, la falta de oxígeno y el terror absoluto del combate a 25.000 pies de altura. El relato busca retratar el precio psicológico y emocional que pagaron estos jóvenes cuando ayudaron a destruir el horror del Tercer Reich de Hitler. Muchos fueron abatidos y capturados; otros resultaron heridos o muertos. Y algunos tuvieron la suerte de llegar a casa. Independientemente del destino individual, todos pagaron un alto precio.

La miniserie de nueve episodios se basa en el libro homónimo de Donald L. Miller adaptado por John Orloff. A Spielberg y Hanks se une también como productor Gary Goetzman. Anna Boden ('Mrs. América'), Ryan Fleck ('Billions'), Cary Joji Fukunaga ('True Detective'), Dee Rees ('Space force') y Tim Van Patten ('Los Soprano', 'The Pacific') son los directores de 'Masters of the air'. También ejercen como coproductores ejecutivos Darryl Frank y Justin Falvey, de Amblin Television, Steven Shareshian, de Playtone, el escritor del guion John Orloff también tiene la fucinón de coproductor, así como Graham Yost.