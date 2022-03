La guerra siempre ha estado presente en la historia de la Humanidad. Y como la ficción siempre bebe de lo real, las series sobre conflictos bélicos son un género con muchos fans aunque no es un género tan explotado como podría parecer. La 2ª Guerra Mundial es en la que se basan más títulos por la importancia que ha tenido en nuestra historia reciente, aunque no es la única. Ahora que, por desgracia, estamos viendo todos los días la dureza y el sinsentido de la guerra os vamos a dejar aquí 10 títulos que nos hablan de ella. Casi siempre se enfocan desde el punto de vista de los que están en primera línea: soldados que luchan por su país o por defender un ideal sin pararse a pensar muchas veces que se encaminan a una muerte más que probable. Es la épica de la guerra. Edulcorada y definida por uno de los bandos del conflicto. Aquí sí hay buenos y malos. Esa es la gran diferencia, porque en las guerras de verdad, no los hay. En ellas... perdemos todos.

'1864'

Plataforma: Amazon Prime Video

Comenzamos por un conflicto bélico que nos pilla muy lejos en el tiempo y con una carta. En 2014, una estudiante danesa se sumerge de lleno en la historia de su país a través de un triángulo amoroso entre dos hermanos campesinos llamados Peter (Jens Sætter-Lassen) y Laust (Jakob Oftebro) y su mejor amiga Inge (Marie Tourell Søderberg), de la que ambos están enamorados. Un idilio interrumpido al estallar en 1864 la Guerra de los Ducados entre Dinamarca y Prusia. Cuando los hermanos se alistan en el ejército, se ven involucrados en una de las mayores masacres vividas en la historia europea. La serie merece la pena sólo porque se centra en retratar un periodo que hemos visto muy pocas veces en pantalla. El conflicto bélico está contado desde todas las perspectivas posibles algo que no es muy frecuente. Todos los estratos sociales del momento están representados.

'Deutschland 83'

Plataforma: Amazon Prime Video / MovistarPlus+

Saltamos a un periodo que nos suena mucho más. La Guerra Fría no fue un conflicto armado como tal pero la tensión que se respiraba entre la Unión Soviética y Estados Unidos marcó la agenda internacional durante muchos años. Uno de los países que más sufrió esta tensión fue Alemania. Dividida por el muro de Berlín, esta serie nos cuenta la historia de Martin Rauch, un joven guardia fronterizo de 23 años nacido en la Alemania del Este que en 1983 es reclutado como espía al servicio del Stasi. Con el nombre falso de Moritz Stamm, se infiltra en el ejército de la Alemania del Oeste y comienza a trabajar recopilando información sobre los secretos militares de la OTAN. A medida que se va introduciendo en un mundo que le es totalmente ajeno, el mundo occidental, irá descubriendo que nadie es de fiar, ni siquiera los de su propio bando.

'El mundo en llamas'

Plataforma: MovistarPlus+

La mayoría de las series bélicas se centran en el conflicto armado en sí mismo. En historias de los que están en el frente, en primera línea de fuego. Pocas veces vemos las consecuencias de estos estallidos de violencia en los ciudadanos de a pie. Esta serie es de las pocas que muestra precisamente eso. 'El mundo en llamas' se sitúa en 1939, justo en plena deflagración del conflicto de la 2ª Guerra Mundial. Asistiremos a las consecuencias que los bombardeos y los disparos producen en la vida cotidiana de ciudadanos comunes de Gran Bretaña, Polonia, Francia, Alemania y Estados Unidos. Una camarera, un médico, una corresponsal de guerra, un músico y un traductor son algunos de esos ciudadanos que intentan sobrevivir a las consecuencias la mayor guerra que vio el ser humano en el siglo XX.

'El submarino'

Plataforma: MovistarPlus+ / Amazon Prime Video

Si el título os suena no es casualidad. Esta serie es una especie de secuela de la película que llevaba el mismo nombre aunque puede que muchos de vosotros la recordéis por el nombre de 'Das Boot'. Aunque la serie bebe del largometraje, la historia que nos ocupa es totalmente nueva y tiene lugar nueve meses después de lo que vimos tanto en la producción original como en la primera miniserie que llegó después. Esta serie nos traslada de nuevo a la 2ª Guerra Mundial. Concretamente a 1942 en La Rochelle (Francia) cuando el país francés estaba ocupado. Un joven capitán alemán de un submarino se enfrenta a su primera misión como líder de una tripulación que no le respeta dentro de un submarino tremendamente claustrofóbico. Por otro lado, una joven se incorpora como traductora del francés al alemán para el alto mando del III Reich en la base naval de submarinos que se asienta en la ciudad, donde está destinado su hermano Frank. A través de dos historias paralelas que transcurren en tierra y mar, la serie tratará de mostrar una parte menos vista de este conflicto armado.

'Generation Kill'

Plataforma: HBO Max

Saltamos de la 2ª Guerra Mundial a otro conflicto marcado a fuego en nuestra historia reciente: la Guerra de Irak. El argumento nos lleva a seguir a un grupo de marines estadounidense en 2003 durante este conflicto bélico. Además, la miniserie también seguirá los pasos de un reportero que se une a este comando para informar sobre los progresos del bando americano. El responsable de este título es David Simon, uno de los creadores de la prestigiosa 'The Wire' y, como ya hiciera en ésta, la crudeza de cómo se nos cuenta lo que pasa es desgarradora. En 'Generation Kill' critica a la sociedad estadounidense de una manera visceral y feroz porque nos describe, sin ningún tipo de concesiones ni rodeos, cómo se construye una cultura sobre una base de odio que impulsa acciones con consecuencias terribles, en las que la vida humana, tristemente, es lo de menos.

'Guerra y Paz'

Plataforma: Filmin

Adaptación de la obra cumbre del escritor Leon Tolstói. La verdad es que no es la primera vez que se adapta. La primera vez fue en 1972. Como ya ha llovido desde entonces, en 2016 la BBC puso al día la adaptación con esta segunda versión en la que se cuenta la historia de cinco familias de la alta aristocracia rusa durante los momentos más duros del conflicto entre Rusia y la Francia de Napoleón. La ficción centra el foco en tres personajes principalmente: el príncipe Andrei Bolkonsky, su amigo el conde Pierre Bezujov y la condesa Natasha Rostova. Los tres jóvenes viven en la Corte buscando un rumbo para su vida en un momento de tremenda incertidumbre incluso para gente que parecía vivir protegida de cualquier contratiempo.

'Hermanos de sangre'

Plataforma: HBO Max

Es, sin duda alguna, la serie bélica más famosa de todas las que existen. Sobre todo porque dos grandísimos nombres de Hollywood están asociados a ella: Steven Spielberg y Tom Hanks. Los dos ejercieron como productores ejecutivos, tras su experiencia (uno tras la cámara y otro delante de ella) en 'Salvar al soldado Ryan'. Volvemos a la 2ª Guerra Mundial. En pleno 1942, un grupo de soldados norteamericanos se alista como voluntarios en una compañía que está recogiendo nuevos reclutas con la única meta de formar parte de la mejor unidad del ejército de los Estados Unidos de América. La historia se centra en la Compañía Easy del 506ª Regimiento de Infantería Paracaidista, y más concretamente en la de dos militares: los tenientes Herbert Sobel y Richard Winters, cuyas vivencias y hazañas fueron increíbles pero verídicas. El sello de Spielberg se nota en cada plano otorgándonos unas de las series de género bélica mejor rodadas y más épicas de la historia.

'Operación Telemark'

Plataforma: Amazon Prime Video / Filmin

Esta serie noruega, que fue un exitazo tremendo en su país desde el primer momento, nos relata la misión que impidió a Hitler desarrollar armamento nuclear durante la 2ª Guerra Mundial. Para conseguirlo se necesitaba un compuesto llamado agua pesada que los nazis estaban produciendo en sus bases de Noruega, en la provincia de Telemark. El bando aliado se encargó de destruirlas en una operación denominada "Batalla del Agua Pesada". No fue una empresa fácil porque la base donde estaban intentando producir este componente era prácticamente inexpugnable. Una de las peculiaridades de esta ficción está en el foco en el que se pone la historia. En vez de hacerlo en la operación en sí, la serie se fija en el cerebro del proyecto: el científico Leif Tronstad (Espen Klouman Høiner), que fue el que planeó la operación.

'The Liberator'

Plataforma: Netflix

Lo primero por lo que esta serie llama la atención es por lo impresionante que resulta esta serie desde el punto de vista audiovisual. La ficción está realizada con un sistema nunca antes visto en la pequeña pantalla cuyo secreto consiste en fusionar acción real e imágenes creadas digitalmente, dando como resultado una estética 3D muy parecida al de los cómics hiperrealistas. En cuanto a la trama, nos cuenta la odisea por la que pasaron el oficial del ejército de Estados Unidos, Felix Sparks, y su unidad de infantería durante la 2ª Guerra Mundial. Estuvieron inmersos en una misión de combate que duró quinientos días.

'The Pacific'

Plataforma: HBO Max

Otra de las incunables. Es así quizás porque surge a partir de 'Hermanos de Sangre'. Es su sucesora y también está avalada por la producción de Tom Hanks y Steven Spielberg. En este caso salimos de Europa para que la serie se afane en contarnos hechos pocos conocidos acaecidos en el frente del Pacífico de una forma tremendamente verosímil. Para hacer la ficción mucho más personal y conseguir que el espectador se involucre con lo que pasa, se siguen los pasos de tres soldados de la Primera Compañía de Marines, desde su reclutamiento en el ejército hasta el final del conflicto.