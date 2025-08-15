Zaida Cantera pone de ejemplo a Zapatero y su gestión de los incendios de Guadalajara: "Actuó muy bien, se desplazó sin buscar fotos"

Con España en llamas, el PP denuncia falta de fondos y pide comparecencias. Zaida Cantera recuerda que la gestión recae en técnicos, pero ve imprescindible que los líderes interrumpan vacaciones ante una crisis de tal magnitud.

Mientras España arde, el PP denuncia que la falta de presupuestos "lastra" la lucha contra el fuego y pide la comparecencia de Aegense.

En Al Rojo Vivo, la diputada socialista Zaida Cantera ha opinado sobre la polémica: "Aquí hay dos niveles. Uno es la responsabilidad técnica de la gestión, coordinación, mando y control, que corresponde a la consejería. Y otro es que, si está ocurriendo algo de este calado —y no es un solo incendio, son varios—, yo no tendría ninguna duda: si estás en España, debes parar tus vacaciones y acercarte a tu comunidad autónoma".

El periodista Ignacio Cembrero le ha preguntado: "¿Para qué? ¿Para trasladarte y quedarte en el despacho?". Cantera ha respondido con un ejemplo militar: "Es como un general, ¿para qué se desplaza? Para que te vean sin necesidad de llevar séquito".

Y ha recordado un precedente: "Zapatero lo hizo muy bien. Cuando ocurrieron los incendios de Guadalajara, se desplazó sin fotos y, una semana después, ya estaba operando la Unidad Militar de Emergencias. Esto es algo a lo que muchos políticos no están acostumbrados. Hay gestos que ayudan moralmente. No digo que vayan a resolver el problema, pero no puede ser que desde comunidades gobernadas por el PP, que además ahorran en recursos públicos y privatizan sectores, se esté reclamando responsabilidades y presencialismo a quien no corresponde".

Cantera ha insistido en que, antes de todo, hay que detener la catástrofe: "Eso lo deben hacer los técnicos y el operativo en un CECOPI; no tiene por qué estar el presidente autonómico. Ahora bien, si está ocurriendo algo de esta gravedad, yo sí me habría desplazado a mi comunidad autónoma".