Antonio Villatoro recuerda en este fragmento cómo vivió la noche del fallecimiento de Tino Casal. El pintor se encontraba en el coche cuando se produjo el accidente. "Cuando me sacaron y me sentaron fuera vi cómo sacaron a Tino. Dio un grito tremendo, de los más agudos que he oído, ni siquiera cantando", relata el pintor, que añade que vio cómo lo trasladaron en un helicóptero "y desapareció".

Fueron momentos de incertidumbre para muchos de los amigos de Tino Casal. Paloma Aznar 'Vampirella', una de las personas que estuvo a punto de subirse al coche la noche que Tino murió, recuerda que el chico que repartía los teletipos en el periódico le dijo:"Ha muerto tu amigo Tino Casal". La periodista cuenta cómo semanas antes se había corrido un bulo de la muerte de Miguel Bosé y pensó "que se trataba de lo mismo".

En casa de Tino, las hermanas reviven la reacción del padre al enterarse mediante una llamada de la muerte del cantante. "Mi padre cayó en el sofá", cuenta Conchita Casal. Por su parte, Paloma Aznar recuerda cómo le propusieron escribir el obituario de Tino, que luego se negó a redactar: "No lo hice, lo que sí escribí fue la noticia del accidente de la muerte de Tino Casal".