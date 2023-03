'Lidia Pöet', 'Girlboss' o las españolas 'Cristo y Rey' o 'Veneno'. La historia de las mujeres cada vez está cobrando más protagonismo en las producciones audiovisuales. Y es que hace no tanto ver una serie o película protagonizada por mujeres parecía misión imposible. Pero ahora, por fin, esta machista visión parece estar llegando a su fin.

Eso sí, lo que quizás mucha gente no sabe es que detrás de estos personajes hay muchas veces historias reales, las de sus protagonistas, mujeres que hicieron historia por su valentía, sus luchas y sus éxitos y que ahora ven reflejada su vida en una serie de televisión.

Mujeres emprendedoras que marcaron el camino para muchas otras en profesiones y carreras tradicionalmente de hombres como Lidia Pöet, la primera abogada de Italia.

Mujeres con trabajos invisibilizados como 'La asistenta', que narra las vivencias reales de Stephanie Land, una mujer dispuesta a todo para sacar adelante sola a su hija. Pero también historias de mujeres que crearon de la nada una empresa hasta alcanzar el éxito, un éxito que a algunas las destruyó. Del multimillonario imperio en la moda de Sophia Amoruso, la empresaria que inspiró 'Girlboss', a Elizabeth Holmes, denominada como la "sucesora" de Steve Jobs y que en la actualidad está a punto de entrar en prisión por fraude.

Repasamos todas estas historias, muchas de ellas invisibilizadas desde hace décadas hasta que la industria audiovisual se ha dado cuenta de que las historias de las mujeres cuentan. Y vaya que si cuentan. Aquí van 8 historias reales, 8 mujeres reales que, de una u otra forma, han hecho historia.

Belén Cuesta es Bárbara Rey en Cristo y Rey (ATRESplayer)

Se trata de una serie transcurrida en el Madrid de 1979 que narra la vida de Ángel Cristo, el mejor domador de leones del mundo interpretado por Jaime Lorente, y Bárbara Rey, interpretada por Belén Cuesta. En aquel momento, Bárbara Rey es actriz, musa del destape y una de las mujeres más deseadas. Tanto es así que hasta tuvo una relación con el rey Juan Carlos. Todo ello hace de esta serie una historia trepidante de la vida de esta mujer que muchos creen conocer pero de la que falta mucho por saber.

Lidia Pöet - Matilda De Angelis es la primera abogada de Italia (Netflix)

Esta serie, protagonizada por la italiana Matilda de Angelis y que está arrasando en Netflix, está inspirada en la historia real de la primera mujer abogada de Italia. Se trata de un drama de época, de una temporada, de momento, compuesta por seis capítulos en los que Lidia Pöet investiga asesinatos mientras lucha por ejercer la abogacía tras ser inhabitada por ser mujer.

The Crown - La historia de la reina Isabel y la monarquía británica (Netflix)

Sin ninguna duda, 'The Crown' es una de las series basadas en la vida de una mujer que más éxitos y comentarios ha cosechado. Con cinco temporadas detrás, esta serie sobre la realeza de Reino Unido cuenta la vida de Isabel II, desde su boda y posterior coronación, tras la repentina muerte de su padre, a la situación actual de la monarquía británica. La vida de la reina Isabell II, que falleció en octubre de 2022, sigue interesando en la actualidad y es que no en vano, se trata de la reina más longeva de la historia. Interpretada por Claire Foy en las dos primeras temporadas, Isabel II no es el único personaje de la serie. Lady Di o, próximamente, Kate Middleton también son otros de los personajes femeninos que más interés causan. A continuación puedes ver el trailer de la 5º temporada.

Margaret Qualey es Alex en 'La asistenta' (Netflix)

Otra de las series de Netflix que ha arrasado en todo el mundo y que tiene como protagonista a una mujer es 'La asistenta', donde la actriz Margaret Qualey se mete en la piel de Alex, una joven madre que, tras escapar de un hombre que la maltrataba, logra un trabajo como asistenta a la vez que lucha por cuidar de su hija. Diez apasionantes capítulos forman esta serie feminista que visibiliza a las trabajadoras del hogar contando la vida de Stephanie Land, quien plasmó su historia en el best seller 'Criada'.

Girlboss - Britt Robertson, una exitosa empresaria (Netflix)

Britt Robertson protagoniza en esta serie de Netflix a una joven rebelde y arruinada cuya vida cambia tras decidir montar un negocio en internet. Esta comedia de una temporada compuesta por 13 capítulos está inspirada en la famosa autobiografía de Sophia Amoruso, quien gracias a su inteligencia, creatividad y esfuerzo se convirtió de la nada en una magnate en el mundo de la moda.

Julia Garner es la legendaria estafadora en '¿Quién es Anna?' (Netflix)

Empresaria audaz o estafadora, ¿quién es Anna Delvey? Esta es la pregunta en la que se basa esta serie de Netflix en la que una periodista investiga la historia de Anna Delvey, una joven que con su inteligencia logró convencer a la élite de Nueva York de que era una rica heredera alemana para financiar sus proyectos. Protagonizada por Julia Garner, esta serie de nueve capítulos y una temporada, está basada en la vida de Anna Sorokin, quien logró estafar a ricos y bancos hasta terminar en la cárcel.

Auge y caída de Elizabeth Holmes (Disney +)

Esta miniserie estadounidense de drama protagonizada por Amanda Seyfried, que está basada en el podcast The Dropout, refleja la vida Elizabeth Holmes, la mujer multimillonaria más joven del mundo, pero que cayó en desgracia. La serie narra la historia de Holmes, la que fuera considerada tiempo atrás una de las mayores promesas de Silicon Valley e, incluso, denominada 'la nueva Steve Jobs' por su startup Theranos y que en la actualidad ha sido condenada a más de 11 años de prisión por fraude.

Veneno - La vida de Cristina Ortiz (ATRESplayer)

Esta exitosa serie de ATRESplayer narra a través de ocho episodios la vida de Cristina Ortiz, conocida artísticamente como 'La Veneno'. Esta serie española, creada por Javier Calvo y Javier Ambrossi, es un biopic basado en la obra '¡Digo! Ni puta, ni santa. Las memorias de 'La Veneno' escrita por Valeria Vegas. La serie pone de manifiesto la dura realidad de las personas trans contando la historia de superación de Cristina Ortiz, protagonizada por Daniela Santiago, desde que nació con el nombre de 'Joselito' en una familia humilde hasta que llegó a Madrid y se convirtió en la conocida 'La Veneno'. Además, el universo de 'Veneno' se amplía y continuará con una nueva serie titulada 'Vestidas de azul' que seguirá abordando la realidad de las personas trans.