Habla una vecina de un pueblo de León que se niega a desalojar su casa: "Si no nos llegamos a quedar, los Picos de Europa estarían ardiendo"

"Si hiciéramos lo que decían nuestros abuelos, el valle de Valdeón no se estaría quemando, porque necesitamos hacer fuegos controlados y desbrozar. Que nos dejen, porque somos un parque nacional y no nos dejan quitar nada, ni un árbol", ha expresado Leticia Alonso, vecina de Posada de Valdeón.

Leticia, vecina que se niega a desalojar su casa

Leticia Alonso, vecina de Posada de Valdeón, León que se negó a desalojar su casa por los incendios que asolan la zona, ha hablado en Más Vale Tarde, y ha defendido la decisión que tomó. "Si el pueblo ayer cuando nos vinieron a desalojar no se llega a quedar aquí, el Parque Nacional de Picos de Europa estaría ardiendo sin poder pararlo, y lo hemos conseguido parar los vecinos, y con ayuda que nos ha llegado este lunes", ha expresado la mujer.

A esto, al mujer ha añadido: "Ahora mismo lo tenemos controlado, porque el tiempo también nos acompaña, pero cuando ha venido la Guardia Civil a desalojarnos el fuego estaba relativamente cerca de dos pueblos, pero no de todos, y hemos ido los vecinos a desbrozar alrededor de los pueblos para en caso de que lleguen las llamas, no nos queme las casas".

Así, Alonso ha defendido que "si hiciéramos lo que decían nuestros abuelos, el Valle de Valdeón no se estaría quemando", en referencia a la "necesidad", según ha dicho, de "hacer fuegos controlados y desbrozar". "Que nos dejen hacerlo, porque somos un parque nacional y no nos dejan quitar nada, ni un árbol".

Además, la mujer ha contado que se quedaron en el pueblo los vecinos a los que "menos miedo" les metieron, mientras que "a los que más miedo les metieron, se marcharon". "Nos quedamos más de 200 vecinos", ha señalado, tras lo que ha reconocido que los que se han quedado también tienen "miedo", al tiempo que ha indicado que "los niños, los ancianos y los que no podían ayudar se han ido".

"Quedamos los que estamos organizándonos y siguiendo órdenes de los que saben para poder controlarlo y, gracias a eso, no está ardiendo más", ha manifestado la vecina de Posada de Valdeón, quien ha dicho que ya han llegado al pueblo "miembros de la Junta de Castilla y León y de la UME", para ayudar.

