Marina Valdés, sobre el 'delivery' de Trump con la Guardia Nacional: "A los líderes europeos no les dio hamburguesas"

Marina Valdés y María Lamela comentan en este vídeo el giro de Donald Trump, que tras anunciar que patrullaría las calles de Washington con la Guardia Nacional, al final se ha limitado a repartirles pizzas y hamburguesas.

Lo que se había anunciado desde la Casa Blanca como una patrulla de Donald Trump junto a la Guardia Nacional en su lucha contra el crimen por Washington, finalmente se ha convertido en un 'delivery' donde el presidente de Estados Unidos ha repartido pizzas y hamburguesas a los efectivos desplegados.

Un nuevo giro de guion de Trump, que mientras despliega la Guardia Nacional para combatir a los delincuentes, hace pocos meses aseguraba que el índice de criminalidad de Washington estaba bajando.

"Es rápido a la hora de buscar medidas efectistas como traer pizzas y a la hora de generar titulares", comenta María Lamela en el vídeo sobre estas líneas.

Marina Valdés, por su parte, señala la diferencia entre el trato dispensado por Trump a la Guardia Nacional y a los líderes europeos en la cumbre con Zelenski: "A ellos no les dio hamburguesas de esas de la Casa Blanca".