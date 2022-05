"No vayáis de valientes, huir no es ninguna deshonra", dice uno de los personajes de la serie en el tráiler de 'Stranger Things 4'. Sin embargo, lo de huir no va con los protagonistas. El primer volumen de episodios de la cuarta entrega de la serie mostrará al grupo de amigos separado por primera vez —como nos contaron dos de sus protagonistas— y enfrentándose a una nueva experiencia: la vida en el instituto.

Los jóvenes protagonistas se hacen mayores y la acción se sitúa seis meses después de la batalla en el centro comercial Starcourt que llevó el terror y la destrucción a Hawkins. Mike, Once, Will, Dustin, Lucas, Max, Steve, Nancy, Jonathan y todos los demás están aún tratando de superar las secuelas de la experiencia cuando descubren una nueva y terrible amenaza que plantea un nuevo misterio. De su resolución depende el fin del Upside Down.

Los hermanos Duffer son los creadores y también productores ejecutivos de la serie que vuelve a contar con el reparto habitual: Winona Ryder (Joyce Byers), David Harbour (Jim Hopper), Millie Bobby Brown (Once), Finn Wolfhard (Mike Wheeler), Gaten Matarazzo (Dustin Henderson), Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair), Noah Schnapp (Will Byers), Sadie Sink (Max Mayfield), Natalia Dyer (Nancy Wheeler), Charlie Heaton (Jonathan Byers), Joe Keery (Steve Harrington), Maya Hawke (Robin Buckley), Priah Ferguson (Erica Sinclair), Brett Gelman (Murray), Cara Buono (Karen Wheeler) y Matthew Modine (Dr. Brenner)

Además, la nueva temporada cuenta con las nuevas incorporaciones de Jamie Campbell Bower (Peter Ballard), Joseph Quinn (Eddie Munson), Eduardo Franco (Argyle), Sherman Augustus (Tte. Coronel Sullivan), Mason Dye (Jason Carver), Nikola Djuricko (Yuri), Tom Wlaschiha (Dmitri), Myles Truitt (Patrick), Regina Ting Chen (Sta. Kelly), Grace Van Dien (Chrissy), Logan Riley Bruner (Fred Benson), Logan Allen (Jake), Elodie Grace Orkin (Angela), John Reynolds (agente Callahan), Rob Morgan (agente Powell), Amybeth McNulty (Vickie) y Robert Englund (Victor Creel).