"Tenemos ganador al premio Darwin a la idiotez humana", anuncia Ares Teixidó. La zapeadora habla sobre un vídeo protagonizado por el youtuber Jeremy Judkins que tuvo un doloroso accidente por culpa de su coche.

El youtuber se anima a probar el maletero automático del Tesla y, como afirma Teixidó, "el resultado es bastante dramático". Jeremy quería probar una modificación del software del vehículo que hace que el maletero automático no termine de cerrarse, supuestamente, al detectar cualquier obstáculo. Como se puede ver en las imágenes, el maletero se cierra solo mientras que el joven tiene el dedo índice en el lateral para demostrar el funcionamiento.

Pero, por desgracia, parece que el dedo índice del chico es demasiado fino y el maletero lo aplasta sin piedad. "He temido por mi dedo por un momento, no voy a mentir", afirma en el vídeo. Jeremy muestra su dedo después del 'aplastamiento' y, a pesar de la herida, parece que el accidente no ha tenido consecuencias muy dramáticas.