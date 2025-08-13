Recetas
Convierte las uvas en golosinas con esta sencilla receta que encantará a toda la familia
Si quieres que los niños disfruten de la fruta de manera divertida, esta receta de golosinas de uvas es perfecta. Jiaping muestra en Zapeando cómo preparar un snack saludable y fácil, que encantará a toda la familia.
Para ello solo necesitamos:
- Un racimo de uvas
- Zumo de limón
- Gelatina en polvo
- Palillos
Solo hay que pinchar las uvas con un palillo, mojarlas en zumo de limón y rebozarlas en polvo de gelatina. Después, se dejan reposar en la nevera y tras unas horas ya estarían listas.
"Suena muy complicado, pero no lo es", asegura la colaboradora. Puedes ver la receta completa y la reacción de los zapeadores al probarla en el vídeo que hay sobre estas líneas.