María Barranco y Alba Planas reflexionan sobre la incertidumbre de ser actriz: "Te da alegrías, pero muchos sinsabores también"

Thais Villas vuelve con una nueva entrega de 'Zetas y Boomers'. En esta ocasión, la reportera enfrenta a dos generaciones del mundo de la interpretación: las actrices María Barranco y Alba Planas.

María Barranco, conocida por Mujeres al borde de un ataque de nervios y otras películas, confiesa que ser actriz "te tiene que gustar mucho", ya que es una profesión que "te da muchas alegrías, pero muchos sinsabores también".

Una de las principales dificultades a las que se enfrentan ambas intérpretes es la incertidumbre y la espera entre proyectos. "O te comes las uñas porque no te llaman o te comen las ojeras porque no tienes tiempo ni de descansar", comenta Barranco.

Por su parte, Alba Planas, que se dio a conocer por su papel en Skam España y La virgen roja, admite que le cuesta "mucho lidiar con la incertidumbre". "De repente estás en una época en la que no paras y luego, de pronto, es la nada", añade la joven actriz.

En cuanto a la importancia de las redes sociales en la profesión, ambas mantienen posturas distintas. Mientras María no las considera relevantes, Alba asegura que, en algunos casos, "para hacer una prueba tienes que tener un mínimo de seguidores".

