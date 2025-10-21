Cristina Gallego 'defiende' la polémica campaña del Ministerio de Vivienda: "En el futuro no va a existir la soledad no deseada"

Cristina Gallego se convierte en portavoz del Ministerio de la Vivienda y defiende los mensajes de la campaña que muchos consideran indignante porque podría estarse riendo de la crisis de la vivienda en España.

Cristina Gallego se convierte en portavoz del Ministerio de Vivienda después de la polémica campaña en la que varias personas mayores aparecen compartiendo piso y que incluso ha despertado las críticas de Sumar, que ha pedido la dimisión de la ministra Isabel Rodríguez.

Cristina señala en el vídeo sobre estas líneas que "algunos no han pillado la profundidad de esta campaña y creen que nos estamos riendo de la situación de los españoles para encontrar casa". Sin embargo, defiende que "también lanzamos un mensaje esperanzador, que en el futuro no va a existir la soledad no deseada, ni la deseada".

La 'portavoz' de Vivienda señala que en el futuro los mayores también "van a ligar un montón sin necesidad de ir a Benidorm", además de que se apostará por el medio ambiente lavando los platos a mano en vez de gastar agua con el lavavajillas.

Cristina defiende el eslogan de la campaña, 'En tu futuro debería haber una casa', y pide tiempo para que esto se cumpla porque "estamos muy liados".

Además, llama al 047, el teléfono creado por el Ministerio de Vivienda para resolver dudas sobre normas y ayudas disponibles, para demostrar "lo bien que funciona", aunque parece estar todavía inoperativo.

A cambio, resuelve las dudas de una mujer que dice que dentro de un mes se le acaba el contrato de alquiler y su casero quiere hacerle uno de temporada cobrándole 500 euros más y de un hombre cuya casa está rodeada de pisos turísticos.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.