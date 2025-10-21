El Intermedio celebra el cumpleaños de Netanyahu cantando: "Es un tirano excelente al que odia bastante la gente"

El programa decide hacer un llamativo obsequio al primer ministro israelí. Wyoming anuncia que han titulado el regalo 'La mano tendida' y busca homenajear a la figura y la carrera del mandatario.

Benjamín Netanyahu cumple este 21 de octubre 76 años. Por ese motivo, El Intermedio ha querido hacer un obsequio al primero ministro israelí. Como anuncia El Gran Wyoming, "es un homenaje a toda su carrera y a su figura política".

El presentador añade que han titulado al regalo 'La mano tendida'. Wyoming destapa el regalo que es una escultura de una mano haciendo una peineta. "¿Pero qué mierda es esta?", pregunta el presentador. "Ah, que estamos todos de guasa", añade. Wyoming afirma que Netanyahu "no se merece peinetas, ha debido ser un error". "Dijimos que el monumento tenía que mostrar el corazón de Netanyahu, no el dedo corazón a Netanyahu", afirma.

Wyoming decide arreglar el fallido regalo cantando a Netanyahu, algo que, en su opinión, "nunca falla". Por eso, llama a sus compañeros para que lo acompañen. El grupo comienza a cantar: "Feliz, feliz en tu día, Netanyahu eres un genocida. Deja en Gaza en paz por un día, haces bueno a Donald Trump".

El presentador propone a sus compañeros hacer un bis. "Netanyahu se lo merece todo", afirma. Y, esta vez, cantan: "Es un tirano excelente al que odia bastante la gente. Y le persigue la Corte Penal Internacional, Penal Internacional".

