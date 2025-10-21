María Barranco, a Thais Villas, sobre el acoso en el cine en sus inicios: "Había mucho pulpo"

Thais Villas regresa con una nueva entrega de 'Zetas y Boomer's para abordar temas tan delicados como el acoso y la desigualdad en el cine en diferentes generaciones. Las actrices María Barranco y Alba Planas comparten sus experiencias en este vídeo.

Thais Villas vuelve con una nueva entrega de 'Zetas y Boomers'. En esta ocasión, la reportera enfrenta a dos generaciones del mundo de la interpretación: las actrices María Barranco y Alba Planas. En este vídeo de El Intermedio, Thais charla con ambas sobre el acoso en el mundo del cine. La reportera les pregunta si en algún momento de sus carreras han recibido alguna proposición poco decente.

"Por supuesto", asegura Barranco, conocida por su papel en Mujeres al borde de un ataque de nervios. "Cuando llegué a Madrid era la cosa de 'qué nena tan mona', mucho pulpo, ¿sabes?", le explica a Thais Villas.

Asimismo, confiesa que en más de una ocasión no le han dado un trabajo por no ser lo suficientemente simpática con quien se lo pedía. Por su parte, Alba Planas comenta que ella no ha tenido que vivir ninguna situación de ese tipo. "Antes era una cosa natural, ahora por lo menos se tienen que cortar un poco", apostilla María Barranco.

Por otro lado, Thais Villas les pregunta sobre la brecha salarial a favor de los actores, es decir, sobre el hecho de que, en la mayoría de los casos, ellos cobren más y tengan más oportunidades, independientemente de la edad.

"Cobran más y tienen más trabajo. En mi caso siempre ha ocurrido que el tío era el más madurito y nosotras ya estamos viejas", critica Barranco.

Alba Planas coincide con ella: "Siento que somos más reemplazables", señala, y añade que muchas productoras están dispuestas a pagar lo que sea y aceptar condiciones solo por tener a un actor. "Con las actrices siempre te están amenazando con que si no eres tú será otra", denuncia.

Finalmente, Barranco le dedica unas palabras de esperanza a su compañera: "Espero que cuando te llegue a ti la cosa haya cambiado y seamos nosotras igual de interesantes o más", le dice María a Alba.

