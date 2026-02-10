VÍDEO | Zapeando descubre a Saula y sus divertidos anuncios virales: "Es poesía de verdad"

Esta cómica y tiktoker mexicana ha conseguido hacerse viral gracias a sus divertidas promociones de negocios de su zona. Descubre uno de sus anuncios en el vídeo principal.

A Óscar Tito, el cómico peruano conocido gracias a sus divertidos anuncios en redes sociales, le ha salido competencia en México. Saula Mandujanevsky también ha conseguido hacerse viral en redes gracias a sus anuncios.

Como se puede ver en las imágenes, uno de sus anuncios más populares es el que hizo de una perfumería, que anuncio de una manera muy especial. La cómica y tiktoker ha hecho su propia versión de la canción 'What’s Love Got To Do With It' de Tina Turner.

"A veces tu axila concentra el olor del metro Pantitlán", canta Saula. "Una ducha, un vestido, un aroma muy rico para impresionar a tu galán", añade. "No se trata de ver a quién le apesta más... no, por eso mejor un perfume", sigue el estribillo de su canción.

"Increíble, temazo", afirma Quique Peinado. "Todo: la música, la letra, pide que le echen feromonas... es poesía, de verdad", añade Dani Mateo. Isabel Forner, por su parte, cree que el tema es inspirador "porque si ella canta yo también puedo cantar".

