Esta es la curiosa petición que ha hecho Dani Mateo a Iñaki López: "Queremos ver esa magia que tienes en las caderas"

El presentador de Más Vale Tarde se marcaba unos pasos de baile mientras sonaba Bad Bunny. Dani aprovecha la conexión para sacar el tema y pedir a López que, de nuevo, vuelva a bailar.

Como es habitual, Dani Mateo conecta con Iñaki López y Cristina Pardo, presentadores de Más Vale Tarde, para conocer los temas principales que tratarán en el programa vespertino de laSexta. Pero, antes de conocerlos, el presentador de Zapeando no puede evitar recordar a Iñaki uno de los momentazos que protagonizó en el programa de este lunes.

"Creo que somos muchos los que queremos que nos muestres solo un poquito de esa magia que tienes en las caderas", le dice Dani a López. El comentario se refiere al baile que se marcó el presentador en Más Vale Tarde al hablar sobre la actuación de Bad Bunny en la actuación de medio tiempo en la Super Bowl.

"Esa magia caribeña que desprende tu cuerpo", añade Mateo, "y que hasta ahora no conocíamos". Iñaki comienza a bailar al ritmo de 'NUEVAYoL', una de las canciones que interpretó el artista en su show. "Tú lo que quieres es un poco de baile prohibido", le dice López.

"Y no me extraña que sea prohibido", apunta Dani. "Con lo que tú has sido", le 'reprocha' Cristina Pardo, "con esos conciertos de rock". "En cuanto bajé del Ebro me he dejado llevar en la meseta", responde Iñaki. "Qué habré hecho yo...", se lamenta, Cristina.

