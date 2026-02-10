Zapeando descubre el mejor resumen de 'Stranger Things', en vídeo: "Da miedo"

El fin de la serie, después de cinco temporadas, entristeció a muchos, pero, por otro lado, también ha dado alas a la creatividad de otros, creando vídeos resumen.

El 31 de diciembre de 2025 se estrenaba el último capítulo de 'Stranger Things'. Esta producción de los hermanos Duffer se despedía en su quinta temporada, generando una gran expectación. Y, como anuncia Quique Peinado, "si os habéis perdido alguna temporada de la serie", el programa ha descubierto el mejor resumen.

Como se puede ver en las imágenes, tres personas, una de ellas vestida de Demogorgon, bailan mientras uno de ellos canta una canción que hace un resumen de la serie. "Lo realmente 'Stranger Things' son sus pintas", señala Cristina Pedroche.

"Solo diré que el Demogorgon ve a estos y sale por patas", añade la zapeadora, "da miedo". "El Demogorgon y cualquiera", añade Dani Mateo, "tú imagínate que entras en ese almacén por error...".

