¿A qué temperatura un abrigo para el perro deja de ser estético y se convierte en funcional? Víctor Algra lo explica en vídeo

Víctor Algra comparte algunos consejos para perros y gatos de cara a este invierno de nieve y lluvias. En este vídeo, cuenta cómo afectan las bajas temperaturas a los peludos y lo que podemos hacer para evitar lesiones o enfermedades.

Este está siendo uno invierno especialmente frío y lluvioso y los perros y gatos son de los que peor lo pasan. Por ello, Víctor Algra nos explica cuánto frío puede soportar nuestro perro.

En el vídeo sobre estas líneas, comparte una tabla como orientación que señala que, en el caso de los perros pequeños y medianos, a partir de los 4 grados bajo empieza a haber riesgo. Los perros grandes, por su parte, podrían aguantar hasta los 6 grados bajo cero.

También influye la edad o si los perros están enfermos, en cuyo caso hay que tener cuidado a partir de los 5 o 6 grados. Respecto a razas, los huskies, san bernardos o terranovas aguantan mejor el frío, mientras que otras como los chihuahuas, los galgos o los crestados sin pelo lo pasan peor.

De este modo, Víctor apunta que "si el perro es pequeño, de pelo corto o sin pelo, va a necesitar abrigo". También es importante pensar en los gatos callejeros, que con este tiempo suelen buscar calor entre los motores de los coches. Por ello, señala que un pequeño golpecito en el capó antes de arrancar "es un pequeño gesto que puede salvarles la vida".

A los perros y a los gatos también les gusta jugar con la nieve, pero esto puede provocar enfermedades derivadas de la humedad y el frío. En este sentido, el veterinario recomienda "evitar paseos largos en las horas más frías", así como tener cuidado con las zonas más expuestas, como orejas, cola o almohadillas, para lo que se pueden usar cremas hidratantes o protectoras.

Además, en muchos casos los abrigos o chubasqueros dejan de ser algo estético para ser "algo funcional". También es importante secarles al volver del paseo y tener en casa una temperatura confortable y camas que les aíslen del suelo.

El veterinario explica que, entre los riesgos para nuestros peludos que entraña la exposición al frío encontramos lesiones en las almohadillas, agravamiento de enfermedades como artritis o dermatitis, congelación en orejas y cola, patologías como bronquitis o tos de las perreras, así como que pueden beberse los anticongelantes del coche.

