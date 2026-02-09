Viral
VÍDEO | Shakira se va a "pique" en un concierto en El Salvador: "Su próximo disco va de esta caída"
La cantante está en plena gira donde va a realizar cinco conciertos en El Salvador. En el primero, que tuvo lugar el pasado sábado, sufrió un pequeño traspiés que provocó que terminara en el suelo.
Shakira se encuentra en plena gira 'Las mujeres ya no lloran' que la ha llevado a actuar en El Salvador donde va a celebrar un total de cinco conciertos. El primero se celebraba el pasado sábado, siete de febrero.
Como se puede ver en las imágenes sobre estas líneas, la cantante ha sufrido un pequeño percance en pleno concierto. Mientras canta 'Si te vas', la cantante se tropieza, lo que hace que termine en el suelo.
La artista se lo toma con humor y vuelve a levantarse para seguir con el concierto. Además, comenta "¡Qué caída!". "No ha sido grave", señala Quique Peinado, "y ya sabemos lo que hace Shakira, rentabiliza mucho sus desgracias así que su próximo disco va de esta caída".
"Es de estas caídas de 'no me he hecho daño' y luego te tiras un buen rato cojeando", añade Nacho García. "Veras mañana, Shakira", advierte Dani Mateo. "Ya la veo con Bizarrap haciendo un dúo: 'Te llamas escalón, pero eres un cabrón', un 'beef' ahí", concluye Virginia Riezu.
