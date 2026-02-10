VÍDEO | Boticaria García desvela por qué dormir con calcetines puede hacer que te duermas "hasta 15 minutos antes"

Dormir con calcetines es un hábito muy común durante los días fríos. Mientras algunos aseguran que les ayuda a descansar mejor, otros no lo soportan. En Zapeando, Boticaria García explica qué dice la ciencia y da consejos prácticos.

Con estas temperaturas tan gélidas y las intensas lluvias, son muchos los que optan por dormir con calcetines para mantener la sensación de calor al meterse en la cama o porque creen que así duermen mejor. Otros, en cambio, piensan que no son necesarios ni para el calor ni para conciliar el sueño.

Pero, ¿es saludable dormir con ellos? En este vídeo de Zapeando, Boticaria García da la respuesta. "La ciencia tiene explicación para las dos", asegura la colaboradora. También explica que, cuando nos vamos a dormir, la temperatura interna del cuerpo tiene que bajar un poco, y ahí entra en juego la vasodilatación, que hace que los capilares aumenten de tamaño.

"Los pies son como los radiadores de una casa. Cuando les pones los calcetines, los vasos sanguíneos se dilatan, se abren y la sangre caliente va hacia el pie. Y eso hace que el calor se escape de tu interior hacia afuera. Se va hacia las extremidades, se enfría tu centro y facilita que te vaya entrando sueño", explica Boticaria.

Eso sí, aclara que no es un proceso automático y añade que, según varios estudios, las personas que duermen con calcetines pueden llegar a dormirse "hasta 15 minutos antes" que quienes no los usan.

En el caso contrario, quienes no soportan dormir con calcetines suelen tener más calor debido a su metabolismo más alto. "Empiezas a sudar y el cerebro se activa porque se está agobiando por una cosa que le molesta", apostilla la farmacéutica.

Además, Boticaria García ofrece algunos trucos para los que son 'team calcetín'. Recomienda elegir unos que no aprieten el pie ni dejen marca del elástico. Mejor si son de fibras naturales, como algodón o lana, ya que los sintéticos no transpiran y pueden favorecer la aparición de hongos. Y, por último, que estén siempre limpios.

