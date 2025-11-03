Óscar Tito promociona Zapeando 'haciendo un traje' a los zapeadores, en vídeo

El cómico ha visitado Zapeando y Dani Mateo no ha perdido la oportunidad de pedir a Óscar que haga uno de sus particulares anuncios para promocionar al programa. No te pierdas el resultado en el vídeo principal.

Óscar Tito, el divertido cómico peruano, está en nuestro país de gira y, además, ha visitado el plató de Zapeando. El humorista es célebre en redes sociales gracias a sus divertidos anuncios en los que promociona restaurantes o tiendas de una manera muy particular.

Dani Mateo ha aprovechado la visita de Tito para pedirle que promocione el programa con uno de sus particulares anuncios y, como es habitual, Óscar lo ha hecho 'haciendo un traje' a los zapeadores que se encuentran hoy en el programa.

"¿Quieres pasar tus tardes acompañadas ya que nadie te soporta?", comienza su anuncio. El cómico se dirige a los zapeadores y, por ejemplo, de Nacho García afirma que es "bien gracioso... de rostro". "María Gómez, levanta pasiones por su carisma y no por sus extensiones", añade.

Sobre Maya Pixelskaya dice que "resalta por su gran inteligencia y no por su frente". "¿Quién te está vistiendo, Quique Peinado? Te pasaré el número de mi abogado", añade. Óscar también tiene comentario para Dani, del que dice que "podrá ser critica por todo, pero menos por feo".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.