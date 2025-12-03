Ahora
El vídeo de Iñaki Urrutia contra las personas que se enfadan por no acordarte de su nombre

Iñaki Urrutia protagoniza este monólogo viral criticando a las personas que se enfadan cuando no te acuerdas de cómo se llaman y responde así cuando le dicen que tiene mala memoria: "Y tú una hostia".

Iñaki Urrutia lanzado un zasca en este vídeo a la gente que se enfada si no recuerdas su nombre. "¿No te acuerdas de mi nombre?, si nos presentó tu amigo Mariano, que estuvimos tomando unas cervezas", imita el cómico, que, al decirle a la persona que sigue sin acordarse, contesta: "¿Y de mi cara?".

"De tu cara sí", contesta el cómico en su monólogo, donde explica que "tiene una hostia en la cara" la gente que se comporta así. Además, cuando la persona te achaca que tienes mala memoria, Iñaki Urrutia vuelve a contestar rotundo: "Y tú, una hostia".

