Leo Harlem, a lo mentirosos que somos cuando estamos en el médico: "Queremos que nos arreglen pero..."

El humorista aborda en su monólogo de Leo Talks las "mentiras piadosas" que muchos pacientes cuentan "por vergüenza o para evitar sentirse juzgados" en consulta.

Durante su espectáculo 'Leo Talks', Leo Harlem sorprende al público compartiendo un dato tan llamativo como real: ocho de cada diez pacientes reconocen que mienten a su médico.

Según comenta, entre risas, refleja lo contradictorio del comportamiento humano:"Es curioso el ser humano, queremos que nos arreglen pero les mentimos".

Harlem ilustra la situación con escenas cotidianas llevadas a su extremo. "Estás tosiendo sin parar, pero cuando te preguntan si fumas dices que 'no'. ¿Y por qué tienes los dedos amarillos? ¡De rebañar paellas! ¿Y el pulmón negro? ¿Por el socarrat?", ironiza.

Desde el plató de Aruser@s, Óscar Broc se suma al análisis: "Muchas veces mentimos para que no nos echen la bronca".

