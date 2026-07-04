VÍDEO | Una señora explica por qué el bambo es la prenda estrella del verano: "Que no me lo quiten, es mi vida"

En 'Andalucía Directo' han visitado un pueblo de Córdoba en el que sus vecinas son muy fans de una prenda: el bambo. No te pierdas la divertida defensa que han hecho de este vestido veraniego.

En 'Andalucía Directo', de Canal Sur, han desvelado cuál es la prenda estrella del verano. Como cuenta Mónica Cruz, se llama bambo y es "el vestido". Las vecinas de Nueva Carteya, un pueblo de Córdoba lo han convertido en la prenda más deseada y no han dudado en promocionarlo.

Como se ve en las imágenes sobre estas líneas, la carteyanas, incluso, han compuesto una canción dedicada al bambo. "Bambo, queremos bambo, bambo", cantan. "Es lo mejor que han inventado", señala una de las vecinas del municipio.

"En verano que no me quiten el bambo", defiende otra, "esto es mi vida". "Vengo de la calle, me quito el sujetador, me quedo en bragas y mi bambo", añade. Otra señora afirma que van a ponerlo de moda "porque se está muy fresquita y estás en la gloria en la casa".

Otra señora afirma que "con los calores" quiere estar fresquita para que "el aire entre por todas partes". "¿Así de bien se lo pasan con un vestido?", pregunta Nacho García, "a estas mujeres les das dos PlayStation y no te imaginas la que lían".

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