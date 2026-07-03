Antonio Vallejo Nájera o el Mengele español: experimentó con mujeres de las cárceles franquistas y motivó el robo de bebés

Los detalles El Gobierno de Pedro Sánchez ha anunciado que va a retirar la Gran Cruz de la Orden Civil de Sanidad al psiquiatra del franquismo, al también conocido como el Mengele español. Conocido por estudiar a 'los rojos' para concluir que era gente inferior y que atraía el mal.

En 2026, el Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido retirar la Gran Cruz de la Orden Civil de Sanidad a Antonio Vallejo Nájera, conocido como el "Mengele español". Este psiquiatra del franquismo buscaba un inexistente "gen rojo" que, según él, provocaba la decadencia de la raza hispánica. Vallejo Nájera torturó a mujeres y estudiaba a figuras como Manuel Azaña y Francisco Franco, describiendo al primero de manera despectiva y al segundo como un defensor del bien. Utilizó la psiquiatría para justificar la represión y deshumanización de los rojos, considerando a las mujeres milicianas y brigadistas como inferiores mentales. Además, promovió el robo de niños a familias de rojos y se opuso a los derechos del colectivo LGTBI, defendiendo castigos para los homosexuales.

En pleno 2026 parece que estamos haciendo lo que hacía el psiquiatra Antonio Vallejo Nájera: buscar el "gen rojo". Spoiler: no existe. Este viernes, el Gobierno de Pedro Sánchez ha anunciado que va a retirar la Gran Cruz de la Orden Civil de Sanidad al psiquiatra del franquismo, al también conocido como el Mengele español.

Vallejo Nájera buscaba ese gen rojo que, según él, provocaba la decadencia de la raza hispánica. Lo hizo torturando a decenas de mujeres.

Pero también se atrevió a estudiar a dos figuras del momento y rivales, como eran Manuel Azaña, el presidente de la República de España, y Francisco Franco, el caudillo. Tras ello, Antonio Vallejo Nájera dijo que Azaña era feo y que su fealdad atraía a las fuerzas del mal, a gente que reaccionaba por rencor y resentimiento.

Sin embargo, coincidencias de la vida, a Franco le definió como un hombre cuya sonrisa de caudillo estimulaba a los defensores del bien, a gente que reaccionaba por religiosidad, patriotismo y responsabilidad moral. Esto es una muestra de lo que era Vallejo Nájera.

Precursor de la psiquiatría en España

Vallejo Nájera fue un precursor de la psiquiatría en nuestro país, pero también fue un fascista, un defensor del golpe de Estado, de la sublevación de Franco.

Usó la psiquiatría, sus conocimientos, sus teorías para justificar científicamente la represión, la exclusión, la muerte de aquellos contra los que se enfrentaba, los rojos. Para deshumanizar al otro.

Porque para el Mengele español, los rojos y el marxismo eran el mal. Y, para estudiar esta teoría, usó a mujeres milicianas que estaban presas en Málaga. Pero también con brigadistas detenidos en Burgos.

Tras torturar y experimentar a los rojos, sacó sus conclusiones: eran inferiores mentales y deficientes que se inclinan por ideas simples, antisociales, inmorales, contrarias a lo católico. Concluyó que los rojos eran gente que satisface sus apetencias animales con la idea de la democracia y que ellas eran prostitutas.

Los bebés robados

Eso tuvo una consecuencia: el robo de niños. A miles de mujeres les quitaron a sus hijos, haciéndoles creer que habían muerto en el parto.

Siempre a familias de rojos o de mujeres que llamaban "perdidas". Gente así no podía educar a los niños. Gente así no podía manchar la raza. La raza debía regenerarse, la hispanidad debía limpiarse, ser pura.

Sin derechos LGTBI

Tampoco fueron buenos tiempos para la gente del colectivo LGTBI. No había teoría buena, pero la de Vallejo Nájera era de las peores y de las combativas.

Por esas fechas, Gregorio Marañón dijo que la homosexualidad era una enfermedad y que no debía castigarse. Vallejo Nájera se enfrentó a él asegurando que había que castigar al homosexual. Una lesbiana era un marimacho; un homosexual, un afeminado. Todos desvirtuaban la raza.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido