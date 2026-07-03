VÍDEO | El 'semáforo' de los 'nepobabies' de Hollywood de Alberto Rey: del 'verde' para Margaret Qualley al rojo rotundo de Jaden Smith

Alberto Rey analiza la última gran polémica de Hollywood: los 'nepobabies', esos actores y actrices hijos de estrellas que no siempre heredan el talento de sus padres. En este vídeo, nos cuenta cuáles tienen nivel, cuáles no y los que están en el limbo.

Alberto Rey analiza en Zapeando un tema de lo más polémico en el Hollywood acutal: los 'nepobabies', esos actores y actrices que a su vez son hijos de estrellas, pero que no siempre heredan el talento de sus progenitores.

Se trata, sin embargo, de una circunstancia que se ha dado siempre en el mundo del cine, aunque antiguamente "si querías seguir los pasos de tus padres tenías que ser realmente bueno, porque el listón estaba altísimo". En este caos están Isabella Rossellini, hija de Roberto Rosellini e Ingrid Bergman; Liza Minelli, hija de Vincente Minelli y Judy Garland o Jamie Lee Curtis, hija de Tony Curtis y Janet Leigh.

En el 'semáforo' de Alberto con los 'nepobabies' que 'si' tienen nivel encontramos a Margaret Qualley, hija de Andy McDowell, que "con esa cara y ese físico era carne de comedia romántica de telefilm de sobremesa", pero que decidió meterse en "personajes extremos" como en 'La sustancia' o junto a directores como Tarantino y Lanthimos. En su caso, señala: "Su madre caminó para que ella pudiera volar, así que no lo llames nepotismo, llámalo madre de la Pantoja... bien.

Otro que se salva de la quema es Colin Hanks, hijo de Tom Hanks, que se ha convertido en un actor "completamente distinto" de su padre "y además con mucho talento". También encontramos a Zoë Kravitz, la hija de Lenny Kravitz y Lisa Bonet, que no solo actúa, sino que también dirige, escribe y produce. Ella sola levantó 'Parpadea dos veces', según el crítico "una sátira brutal sobre el #metoo y la isla de Epstein que merece ser reivindicada".

Los 'depende'

Entre los que se sitúan en el 'depende' Alberto nos habla de John David Washington, hijo de Denzel Washington, que dejó el fútbol americano para dedicarse al cine y ya ha trabajado con grandes como Christopher Nolan en 'Tenet' o Spike Lee en 'Infiltrados en el KKKlan'. En su caso, Alberto se hace una pregunta: "¿Se puede ser realmente una estrella con tantos intentos y ningún acierto?".

Entre Pinto y Valdemoro también tenemos a Dakota Johnson, "nepobaby al cubo". Sus padres son Don Johnson y Melanie Griffith, su abuela es Tippi Hedren y su padrastro es Antonio Banderas. Parecía que iba a ser la nueva Kim Basinger después de la trilogía de 'Cincuenta sombras de Grey', pero para Alberto "es de las que tiene que despedir a la persona que elige a los proyectos", porque según él "cuando quiere ir de indie no acierta y cuando busca taquillazos es peor" ('Madamme Web').

En este caso, Alberto se pregunta si Dakota "nos gusta realmente su trabajo como actriz o por esa actitud que tiene de que todo le importa una mierda".

Los 'no' rotundos

Entre los que son un 'no rotundo' encontramos a Scott Eastwood, hijo de Clint Eastwood, que al empezar su carrera no quiso usar el apellido de su padre, que fue el único que al principio le daba trabajo como actor en papeles muy pequeños: "Por algo sería", apunta el crítico.

Según Alberto, Scott es la demostración de que "el talento no se hereda", ya que "para lo poco que ha hecho en Hollywood, ya le han nominado dos veces a los Razzies".

Pero si hay un 'nepobaby' que es un "no del tamaño del cartel de Hollywood" es Jaden Smith, hijo de Will Smith y Jada Pinkett, al que "le han ayudado muchísimo y no ha funcionado nada". Alberto señala que, a los 12 años, "su padre le compró la franquicia 'Karate Kid' a ver si hacía de él una estrella".

Sus padres siguen casados "de aquella manera", pero según Alberto Jaden "se ha comportado toda su vida como el hijo de padres divorciados, pintándose la cara de rojo o poniéndose un castillo en la cabeza para los Grammy". "¿No veis que la criatura solo os está pidiendo un poquito de atención y de casito?", comenta Alberto, que da un consejo a Will y Jada de solo dos palabras: "Terapia familiar".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido