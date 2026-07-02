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VÍDEO | Felipe VI caza a Cucurella con los pantalones al revés: María José Gómez y Verdú valora la reacción del jugador

El pasado sábado se enfrentaron Uruguay y España en el Mundial. La selección de nuestro país consiguió ganar el partido y el monarca decidió bajar al vestuario para felicitar a los jugadores.

El pasado sábado se enfrentaron Uruguay y España en el Mundial. La selección de nuestro país consiguió ganar el partido y el monarca decidió bajar al vestuario para felicitar a los jugadores.

Es posible, como cuenta Dani Mateo, que en el Mundial de Fútbol se viviera "un pequeño salto de protocolo". Isabel Forner cuenta que en el pospartido del encuentro entre España e Uruguay, que ganó nuestra selección, el rey Felipe VI decidió visitar a los jugadores en el vestuario para darles su enhorabuena.

Marc Cucurella fue sorprendido por la visita y la urgencia le llevó a ponerse los pantalones al revés. Como se puede ver en las imágenes sobre estas líneas, el rey saluda a cada jugador y el futbolista no puede evitar mirar hacia abajo algo avergonzado.

María José Gómez y Verdúcuenta que, en este caso, es preferible recibir al rey con el pantalón del revés que "con las cositas amorosas colgando". Quique Peinado señala que si se baja a un vestuario se debe dejar algo de tiempo a los jugadores y, quizá, permitir un protocolo más laxo.

La experta en protocolo y etiqueta cree que es posible que los jugadores no supieran que el rey iba a bajar y por eso el monarca pilló al jugador así. "Igual el rey ha entrado demasiado rápido", añade.

"¿No debería haber entrado el rey en gayumbos al vestuario?", plantea Dani. "Y ducharse ahí con ellos", añade Maya Pixelskaya. "No, por favor", responde María José, alarmada.

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