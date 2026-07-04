'Fernando Grande-Marlaska' versiona 'Sobreviviré' y deja claro que no va a dimitir: "De esa Leire Díez, no sé 'ná'..."

Raúl Pérez se convierte en el ministro del Interior para cantar "literalmente", después de que le reprochen haber dejado muchas cuestiones sin responder en el Senado.

'Fernando Grande-Marlaska' comparecía este martes en el Senado por el caso Koldo. Su intervención dejaba muchas cuestiones en el aire y, para intentar responder a esos interrogantes, ha visitado El Intermedio.

Pero, a pesar de todo, de nuevo ha echado "balones fuera", como le ha reprochado el Gran Wyoming. "Ni la selección alemana en los penaltis", le dice el presentador. "No es verdad", se ha defendido el 'ministro del Interior', "yo soy un hombre honesto, siempre doy todas las explicaciones". Y anuncia que él ha ido a El Intermedio a cantar "literalmente".

'Grande-Marlaska' decide versionar la canción 'Sobreviviré' de Mónica Naranjo. "Qué pesados, que turra me dan", canta, "de Melilla no quiero ni hablar". "Que si le compré a Netanyahu un Kaláshnikov y aunque me hayan reprobado un montón...", sigue el tema.

En el estribillo lo da todo diciendo: "No dimitiré, me ataré al sillón. Solo es otro escándalo, es mi situación. Yo aquí aguanto un año o diez ya ves tú... De esa Leire Díez, no sé 'ná'. 'Ná' me quita el cargo...".

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