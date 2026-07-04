Ahora

Humor

'Fernando Grande-Marlaska' versiona 'Sobreviviré' y deja claro que no va a dimitir: "De esa Leire Díez, no sé 'ná'..."

Raúl Pérez se convierte en el ministro del Interior para cantar "literalmente", después de que le reprochen haber dejado muchas cuestiones sin responder en el Senado.

Raúl Pérez se convierte en el ministro del Interior para cantar "literalmente", después de que le reprochen haber dejado muchas cuestiones sin responder en el Senado.

'Fernando Grande-Marlaska' comparecía este martes en el Senado por el caso Koldo. Su intervención dejaba muchas cuestiones en el aire y, para intentar responder a esos interrogantes, ha visitado El Intermedio.

Pero, a pesar de todo, de nuevo ha echado "balones fuera", como le ha reprochado el Gran Wyoming. "Ni la selección alemana en los penaltis", le dice el presentador. "No es verdad", se ha defendido el 'ministro del Interior', "yo soy un hombre honesto, siempre doy todas las explicaciones". Y anuncia que él ha ido a El Intermedio a cantar "literalmente".

'Grande-Marlaska' decide versionar la canción 'Sobreviviré' de Mónica Naranjo. "Qué pesados, que turra me dan", canta, "de Melilla no quiero ni hablar". "Que si le compré a Netanyahu un Kaláshnikov y aunque me hayan reprobado un montón...", sigue el tema.

En el estribillo lo da todo diciendo: "No dimitiré, me ataré al sillón. Solo es otro escándalo, es mi situación. Yo aquí aguanto un año o diez ya ves tú... De esa Leire Díez, no sé 'ná'. 'Ná' me quita el cargo...".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Juanma Moreno trata de justificar el "lío" de las cesiones a Vox del que siempre huyó tras su acuerdo con los ultras
  2. Vito Quiles tira de show, mentiras y victimismo tras retirarse la orden de detención contra él
  3. Casas sin persianas, sin aire acondicionado y con tejados de zinc que alcanzan los 80 grados: el calor extremo se extiende por una Europa que no está preparada
  4. Más de 40 muertes evitables y una investigación con sombras: se cumplen 20 años del accidente de metro de Valencia
  5. Las hermanas de Jonathan Andic salen en su defensa: aseguran que acordaron en familia los cambios en el testamento y la gestión del patrimonio
  6. Del IRA a Bagdad pasando por Teherán: los precedentes por los que Irán teme que el funeral del ayatolá Jamenei sea el blanco de un nuevo atentado israelí