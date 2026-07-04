Guillermo Fesser prevé un finde fiesta "bastante pocho" de Trump por el 4 de julio y asegura que la mejor celebración "va a ocurrir en España"

Guillermo Fesser explica cómo Donald Trump ha vaciado de contenido las celebraciones del 4 de julio por los 250 años de independencia de Estados Unidos y asegura que la verdadera fiesta estará este año en un pequeño pueblo de Málaga.

Guillermo Fesser explica en El Intermedio cómo se presentan las celebraciones en Estados Unidos por el 4 de julio, que este año además celebra los 250 años de su independencia con Donald Trump en la Casa Blanca.

El corresponsal de El Intermedio señala que "no se está celebrando nada", ya que hace 10 años el Congreso montó una comisión para organizar actos institucionales en torno a este aniversario y "en cuanto llegó Trump a la Casa Blanca creó otra comisión que lo que quería era promover actos de culto a su persona".

Fesser señala que el lema para este evento era "250 para 350", en referencia a los 350 millones de estadounidenses, mientras que "Trump lo cambió a '250 para 250', en referencia a los 250 pies de altura que tiene ese arco del triunfo que quiere crear en honor a su reinado, para cuya financiación le está robando el 70% de los fondos al Departamento de Parques y Jardines".

"El 4 de julio, el cumpleaños del país, pasó a ser poco importante en comparación con el 14 de junio, el cumpleaños de Donald Trump", apunta Fesser, que asegura que el presidente consiguió "Make America Vulgar Again" con el combate de lucha libre en la Casa Blanca que "no fue retransmitido gratis para los estadounidenses".

Lo que queda de la fiesta del 4 de julio, indica el corresponsal es "una feria nacional escasamente atendida y profundamente aburrida" que consiste de "una triste noria, una maqueta de este arco del triunfo y 56 casetas que representan a los estados de Estados Unidos donde te pueden dar pegatinas y catálogos".

Fesser prevé un final de fiesta "bastante pocho" en Washington y asegura que "el mejor 4 de julio de este año va a ocurrir en España, en un pueblo pequeñito de Málaga llamado Macharaviaya, donde se va a rendir homenaje a 12.000 soldados españoles en tierra y 140.000 marinos en los barcos sin cuya colaboración este país jamás hubiera tenido independencia".

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