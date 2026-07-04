Julia Otero, sobre un posible adelanto de las elecciones: "Me cuesta imaginar que lleguemos a julio de 2027"

La periodista charla con Sandra Sabatés sobre algunos temas de actualidad sobre si Pedro Sánchez agotará la legislatura o el revuelo que están provocado todas las actuaciones judiciales que rodean al Gobierno.

Sandra Sabatés dedica el último 'Mujer tenía que ser' de la temporada a una de las periodistas más destacadas de nuestro país: Julia Otero. La presentadora de El Intermedio aprovecha su charla con Otero para repasar con ella algunas cuestiones de actualidad.

Como le dice Sabatés, "llevamos semanas escuchando al presidente decir 'yo voy a agotar la legislatura, no voy a adelantar elecciones'". "¿Crees que esto va a ser así o que vamos a votar antes de terminar esos cuatro años?", plantea.

"Me cuesta imaginar que lleguemos a julio de 2027", expone. "Que lleguemos a 2027, antes de las elecciones autonómicas, donde las hay, y las municipales... puede que sí", añade. A pesar de ello, la periodista cree que, si no se produce una moción de censura y Junts no vota con PP y Vox, "yo creo que llegaremos a 2027, pero no lo sé".

"¿Como ves toda esa polvareda que está levantando las distintas actuaciones judiciales?", pregunta Sandra. Otero recuerda que del año 93 al 96, "la crispación tenía un nivel parecido al de ahora, pero sin redes sociales". "El caso era cargarse a Felipe González como fuera", indica.

"Una vez conseguido, aunque por pocos votos, el grupo que se unía y que conspiraba para conseguirlo se fue de la lengua", explica. La periodista cuenta que uno de ellos, Luis María Ansón, "salió a decir que para poder echar a Felipe González se habían tensado al máximo los límites del Estado de Derecho".

"No sé si dentro de 20 años alguien de los que ahora está dirá 'llegamos a los límites, pero había que sacar como fuera Pedro Sánchez'", añade, "no lo sé". La periodista afirma que ella tiene "dos ojos, como todo el mundo que ve la televisión, y oídos". "Esperemos que las costuras del Estado de Derecho no revienten", concluye.

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