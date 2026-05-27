VÍDEO | Una señora de 99 años cumple un curioso récord: ser la persona más mayor en ser manteada en un concierto

La protagonista de las imágenes es Pauline, la conocida, y viral, abuela del creador de contenido Ross Smith. Ambos acudieron a un festival de música donde la señora fue manteada por 20.000 personas.

Una señora de 99 años se ha convertido en la protagonista de un curioso récord: ser la persona de más edad en ser manteada en un concierto. No es otra que Pauline, la abuela del creador de contenido Ross Smith.

Ella es la protagonista de muchos de los divertidos vídeos de su nieto y se presta a participar en sus bromas. En esta ocasión, habían acudido al Festival Rock the Country y Smith decidió pedirle al cantante Brantley Gilbert que les dejara 'interrumpir' su concierto para llevar a cabo este llamativo récord.

Como se puede ver en las imágenes sobre estas líneas, Pauline está tumbada sobre una camilla mientras es transportada por el público. Como se puede ver en el vídeo, la anciana no puede parar de reír y saluda a la gente.

"No queda claro si están manteándola o sacando de urgencias", señala Iñaki Urrutia. "Yo solo me he empezado a reír cuando la he visto mover la mano", añade Dani Mateo.

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