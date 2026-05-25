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VÍDEO | María Gómez comenta el momento viral de Lamine Yamal e Inés García el concierto de Bad Bunny: cobra ¿sí o no?

Al futbolista, junto a su pareja, disfrutaron del concierto del puertorriqueño desde la casita. Entre los vídeos captados por el público, ha dado especialmente que hablar uno en el que parece que la influencer rechaza un beso de su novio.

Al futbolista, junto a su pareja, disfrutaron del concierto del puertorriqueño desde la casita. Entre los vídeos captados por el público, ha dado especialmente que hablar uno en el que parece que la influencer rechaza un beso de su novio.

El viernes y el sábado Barcelona acogía los dos primeros conciertos de Bad Bunny en nuestro país. Entre los famosos que se dejaron ver en la ya célebre casita, destacaba especialmente Lamine Yamal, que ha disfrutado del concierto con su pareja, la influencer Inés García.

La pareja ha generado un gran revuelo ya que en uno de los vídeos que se ha publicado en redes sociales de la pareja, aparentemente, la joven le hace una cobra al futbolista. Como se puede ver en estas líneas, la joven acaricia a su pareja y este va a darle un beso, pero ella gira la cara y termina besándola en la mejilla.

"Yo pido el VAR", comenta María Gómez. "Hombre, un poquito de culebrilla sí que ha habido", comenta Dani Mateo. "Cobra no sé...", añade. "Pero porque le quitará el rímel", afirma Iñaki Urrutia.

"No será que ha comido algo fuerte y está como...", añade Gómez, "esto pasa a veces". "Puede ser", afirma el presentador, "ha apretado, que hacía mucho calor, ha apretado con el gazpacho".

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