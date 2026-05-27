Juan Sanguino aplica el 'método de la línea verde' a Lamine Yamal e Inés García: ¿quién está más enamorado?

Juan Sanguino analiza en este vídeo un vídeo de Inés García hablando de Lamine Yamal antes de conocerse y aplica a la pareja un método que se ha hecho viral en internet para saber cuál de los dos está más enamorado.

Juan Sanguino habla hoy de las dos parejas futbolísticas más mediáticas. Por un lado, la escapada a Formentera de Kylian Mbappé y Ester Expósito y, por el otro, Lamine Yamal e Inés García, a los que se les vio en uno de los conciertos de Bad Bunny en Barcelona.

La hemeroteca ha recuperado un vídeo que se grabó la influencer en sus redes sociales, donde hablaba del futbolista del Barça cuando él estaba saliendo con Nicki Nicole y todavía no se conocían.

"Ubico los jugadores de fútbol por con quién están. ¿Quién es Marc Bartra? El que estuvo con Goicoechea. ¿Quién es Lamine Yamal? El que está con una superfamosa, Nicki Nicole", comentaba la influencer, que respondía a quienes dicen que "si no fuera millonario y futbolista nunca te hubieras fijado en él". "Pues no, porque quizá no lo habría visto en la vida", afirma.

Por esta frase la han criticado, cuando según Sanguino "está mal visto liarse con alguien por su dinero, su fama o su estatus, y sin embargo está perfectamente aceptado en la sociedad liarse con alguien porque es muy guapo o porque tiene un cuerpazo, y es exactamente igual de superficial".

Pero ¿quién está más enamorado de los dos? Sanguino les aplica el método de la línea verde, con "una fiabilidad científica del 0%", donde a partir de una foto de la pareja se traza una línea verde y, según la inclinación, se puede saber quién está más enamorado. En este caso, el método no engaña: es Lamine. Si lo hacemos con una foto de su anterior pareja, descubrimos que en aquel caso era Nicki Nicole.

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