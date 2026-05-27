VÍDEO | Iñaki Urrutia reacciona al nuevo look de Lamine Yamal: "No sé si es un peinado o se le han caído los espaguetis en la cabeza"

"Muy mal se nos tiene que dar para que no ganemos el Mundial y Miss Pelo Pantene", comenta Iñaki Urrutia en este vídeo donde se puede ver cómo se ha 'cocinado' el nuevo peinado de Lamine Yamal para el Mundial.

Es la "noticia del día y quizá del año", según Maya Pixelskaya: "Lamine Yamal ha cambiado de peinado". El motivo, lucirlo en la Copa Mundial de la FIFA en Estados Unidos.

El jugador del Barça mostraba en sus redes un vídeo en el que se ve cómo ha sido el proceso que le ha dejado unas características mechas rubias.

"No sé si es un peinado o se le han caído los espaguetis en la cabeza", comenta Iñaki Urrutia, para el que "muy mal se nos tiene que dar para que no ganemos el Mundial y Miss Pelo Pantene".

Virginia Riezu sale en defensa de la gente con rizos, pero Dani Mateo le pide que no se lo tome a mal porque "a Lamine le queda bien".

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