La IA desvela que le dijeron al papa cuando probó el nuevo Ferrari eléctrico, en vídeo: "¿Puedo facilitarle el paso a la monja?"

Esta empresa italiana ha lanzado su primer coche deportivo eléctrico y no han dudado en mostrárselo al sumo pontífice que, incluso, se ha subido al vehículo para ver sus acabados.

Ferrari acaba de lanzar su primer coche deportivo eléctrico y el fabricante de automóviles ha presentado el vehículo al papa León XIV. "Solo le ha faltado bendecirlo", afirma Iñaki Urrutia. El sumo pontífice se ha subido al asiento del conductor para así poder ver sus acabados.

"Sabéis que viene en breve", recuerda Maya Pixelskaya, "como cambie el papa móvil por esto los feligreses no van ni a olerlo". "Va a durar el paseo del papa cinco minutos", señala Dani Mateo. "A ver si viene a inaugurar el circuito de Fórmula 1 de Madrid...", añade el presentador.

Zapeando ha podido acceder, en 'exclusiva', a lo que realmente se comentaba mientras el papa se subió al coche gracias a la Inteligencia Artificial. "Si usted está conduciendo y le viene una monja en bici por la derecha, la prioridad es mía, repito", le dice uno de los miembros del equipo del papa.

"La prioridad es mía", repite, "pero, en la medida de lo posible, ¿puedo facilitarle el paso a la monja y que pase?". "No, que le foll** a la monja", añade.

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