VÍDEO | Patas de pato o ternera picante: Anna Simon reta a los zapeadores a probar los snacks más de moda en China

La colaboradora ha traído al programa varios platos, muy típicos del país asiático, para que los degusten los zapeadores. Descubre sus reacciones en el vídeo principal.

Anna Simon propone a los zapeadores probar los snacks más de moda de China ya que, en su opinión, ese país "es el futuro" y todos deben ponerse a su nivel. La colaboradora explica que deben agradecer tener todos esos alimentos a Isabel Forner ya que ha visitado China.

El primer plato son patas de pato marinadas en vinagre y debe probarlas Quique Peinado. Anna le dice que como tiene huesecillos tiene que roer la pata. El zapeador lo prueba y cuenta que de sabor no es desagradable, "pero la textura es una mierda". "Sabe a los típicos condimentos de comida asiática, pero la textura...", añade.

María Gómez es la encargada de probar el siguiente snack: pata de pollo piel de tigre. La zapeadora señala que está "blandurrio y frío". María confiesa que le gusta. Dani Mateo no duda en unirse al grupo y prueba el plato que ha degustado Quique.

"Que rata asquerosa...", afirma Peinado, al ver que el presentador se lo come como si nada. Miki Nadal debe probar el último plato: ternera en aceite picante estilo Sichuan. En esta ocasión, también Anna lo prueba.

A la colaboradora no le gusta en exceso el plato, pero Miki hasta se chupa los dedos. El resto de zapeadores deciden probarlo y señalan que pica "muchísimo", pero les gusta su sabor.

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