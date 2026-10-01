En una comida de trabajo, ¿quién se come la última croqueta? María José Gómez y Verdú explica el protocolo

María José Gómez y Verdú comparte algunos consejos para comportarse como manda el protocolo en las comidas de trabajo y resuelve una de las grandes dudas: ¿qué pasa con la última croqueta del plato de raciones?

María José Gómez y Verdú habla de los típicos errores de protocolo en las comidas de trabajo y en el vídeo sobre estas líneas aborda la que, para Quique Peinado, es la cuestión "más importante que se ha hecho en esta sección desde que existe".

"En vez de menú es una cena de raciones y en el plato queda una croqueta: ¿qué hacemos con ella?", pregunta el zapeador, que en su caso asegura que "iría a por ella y si no pues haber espabilado".

La experta en protocolo afirma que "no tienes que cogerla sin antes preguntar, sobre todo a la persona que te ha invitado, que es la que va a pagar".

En este sentido, habría que ofrecerla a la persona "con más rango" de la mesa. En el caso de que digan que no, habría que preguntar al resto de personas de la mesa, que por norma general darán su permiso, porque entienden que "si preguntas es porque te la quieres comer".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.