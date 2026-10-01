VÍDEO | Dani Mateo, al descubrir los supermercados de comida XXL de China: "¿No será que son chinos muy pequeños?"

Anna Simon visita Zapeando para hablar sobre China y mostrar por qué, en su opinión, son el futuro y están más avanzados en, por ejemplo, la alimentación.

Anna Simon vuelve como reportera de investigación y, este jueves está centrada en China con el objetivo de demostrar que es una sociedad más avanzada que la occidental. "Si en algo China es el futuro es en la comida", anuncia, "para que os hagáis una idea, allí tienen supermercados de comida gigantesca".

La periodista cuenta que te puedes llevar "una bolsa de patatas tamaño sábana bajera o un paquete de galletas que no te entra en el ascensor". "¿No será que son chinos muy pequeños?", plantea Dani Mateo. Además, ese tamaño también lo llevan a los platos que cocinan.

Simon muestro "el albondigote", una albóndiga gigantesca que parece, más bien, una bola de demolición. "¿Cómo queréis que nos comamos esa albóndiga?", plantea Miki Nadal, "si no ponéis pan al lado para mojar".

Pero sus innovaciones gastronómicas no se quedan ahí. Anna cuenta que también hacen platos futuristas en los que llevan el ahumado a un nivel superior. Además, también innovan con sus ingredientes, ya que es posible disfrutar de, por ejemplo, una brocheta de ciempiés.

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